Расстрелял тусовщика, избил полицейского: в Дагестане произошла драка со стрельбой

Весёлая попойка в одном из ночных клубов Махачкалы на выходных закончилась дракой, стрельбой и избиением полицейского. Дебошир успел сбежать — но похожего на него человека с пистолетом задержали по ориентировке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Последние деньки лета в Махачкале прошли не без происшествий. Проводить лето собралось множество людей. Шумное веселье медленно превратилось в пьяное побоище: из-за малозначительного повода в одном из ночных клубов поссорились двое молодых людей. На помощь пришли «братья». Рукоприкладством дебош не закончился — один из участников потасовки сбегал к машине и вернулся с пистолетом в руках.

В Дагестане дебошир напал на полицейского и устроил стрельбу в ночном клубе.

— Примерно в 23:45 в Махачкале, по улице М. Ярагского в одном из развлекательных заведений неизвестный, в ходе возникшего скандала, из пистолета неустановленного образца произвел выстрелы в 43-летнего горожанина, и нанес телесные повреждения сотруднику полиции, после чего скрылся на автомашине «Тойота Камри», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

Пострадавших сразу же отправили в республиканскую больницу. К счастью, их ранения оказались не слишком серьёзными — после оказания медпомощи и полицейского и одного из драчунов отпустили.

На опасного дебошира спустили всю городскую полицию. По всем постам разослали ориентировки. В итоге похожую «Камри» задержали. В машине обнаружили травматический пистолет «ТТ».

— Подозреваемый, получивший ранение ноги, доставлен в Республиканскую больницу № 1. Принимаются меры к задержанию остальных соучастников преступления. Кроме того, назначена служебная проверка, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела, — сообщили в пресс-службе МВД.