"Девочкой-загадкой" нарекли врачи Аурику Бжекшиеву из Кабардино-Балкарии. Оно и понятно, ведь еще маленькой она переносила одно заболевание за другим, и к 12 годам медицинская карта насчитывала диагнозы десятков абсолютно разных больных одновременно: нефрит, холецистит, лимфогранулематоз в четвертой стадии, апластическая анемия, пневмония с тяжелым поражением легких, железодефицитная анемия...

Годами бились в больницах Нальчика, но так и не поняли, что творится с организмом Аурики? Мать повезла дочь в Ростов, где прогремело: всему виной рак. Но 3 месяца обследования с биопсией, рентгенами и УЗИ показали - промах. За тем же именем "девочка-загадка" Аурику отправили в Москву. Удача, что в НИИ детской гематологии имени Рогачева на рентгене брюшной полости специалист случайно зацепила кончики легких и отправила Аурику на отдельное обследование дыхательной системы у Ирины Кондратенко - ведущей иммунолога Российской Детской Клинической больницы. А та сразу все поняла и воскликнула: "Вы - мои пациент!".

Аурика, как выяснилось, страдает первичным иммунодефицитом, при котором нет никакой естественной защиты. Это когда любая инфекция, что для здорового - лишь окружающий мир, для людей с таким диагнозом - смертельный риск. Даже объятия и поцелуй матери в этом случае опасны. Но шок! Аурика назло болезни растет танцовщицей!

- Самая большая наша болезнь - танцы, - шутит мама Залина. - Это что-то невероятное. Стоит ей услышать музыку на улице, в магазине, и она не может устоять на месте. Просит: мама, у меня внутри все танцует, можно? Смотришь на ее успехи и вспоминаешь, что когда-то сказали, она и года не проживет. А она радуется каждой мелочи и даже не чувствует себя нездоровой.

Невероятно! Девочка без иммунитета стала танцовщицей!.

Аурика танцует джаз-микс, джаз-фанк и, конечно, национальные танцы. Выступает девочка в нальчикском детском танцевальном ансамбле "Стрекоза".

С помощью благотворительного фонда "Подсолнух" девочке и провели генетическое обследование, а также обеспечили необходимыми дорогостоящими лекарствами.