2019-09-03T17:03:29+03:00
Общество

"Лечили рак мазью Вишневского": ставрополец внезапно нашел у себя страшное заболевание

Сергею 54 года, и он бы никогда не подумал, что столкнется с онкологией [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Фонд борьбы с лейкемиейФото: Фонд борьбы с лейкемией
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"Ломит шею, тянет плечо - это все усталость", - думал Сергей Коршиков из ставропольской станицы Староизобильная. Немоготу списывал на работу: все-таки немолодой, а по жаре грузит в КАМазы зерно и даже дома не отдыхает, хозяйство же - куры, поросята. Да и некогда всерьез болеть, жена ведь и дети.

Но когда за ужином уже глотать не смог, а боль в шее стала невыносимой, решил Сергей Николаевич пойти к врачу, который так сразу и понял: "У вас бруцеллез!". Назначил антибиотики. Жена еще мазью Вишневского горло лечила. Но раздувшиеся лимфоузлы не поддавались. Уже в Ставрополе Коршикова отправили к онкологам, а те сказали: "У вас лимфома". Выдали таблетки. Через пару дней приема боль прошла, и Сергей Николаевич вернулся к прежнему распорядку. Когда в очередной раз он убирал во дворе, дочка спросила за здоровье и узнала, что отец не понимает насколько серьезно его заболевание.

Фото: Фонд борьбы с лейкемией

Фото: Фонд борьбы с лейкемией

- Папа, ты на преднизолоне. Это временное лекарство. Ты на таблетках, как на батарейках. Это гормоны. Они сначала действуют, а потом перестают! - сказала она и увезла отца в Москву.

В Гематологическом научном центре Сергею Николаевичу поставили острый билинейный лейкоз – рак крови. Не вернись на Ставрополье дочь, 54-летний мужчина умер бы за пару месяцев.

- Донора в Национальном регистре для Сергея Коршикова найти не удалось, поэтому было принято решение искать донора в Германии, - рассказывают в Благотворительном фонде борьбы с лейкемией. - 17 апреля провели операцию по пересадке костного мозга. Сейчас он живет в Подмосковье на съемной квартире, где врачи контролируют процесс реабилитации.

Во время лечения у Коршикова произошел паралич стоп, и он потерял возможность ходить. Но сейчас состояние улучшается, и он начинает понемногу передвигаться самостоятельно.

За время лечения фонд оплатил расходы по приобретению препарата Атрианс и Сигардис на сумму 602 тысячи рублей, поиск зарубежного донора и заготовку трансплантата на сумму больше миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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