Двухлетнего малыша выставляли на улицу, пока мать с бабушкой «обслуживали клиентов» в Ингушетии

После истории истерзанной тетей семилетней девочки вся Ингушетии хотела того, чтобы такие случаи больше не повторялись в республике. Но уже через месяц пользователи соцсетей обратили внимание на новый инцидент, который произошел в Назрани. Об этом рассказала "КП-Северный Кавказ" Ася Тебоева.

Её знакомство с необычной семьей началось с криминальной картины:

- Идём мимо соседнего дома и слышим крики в подъезде. Видим через окно в подъезде: в квартиру ломится мужик. Вызываем полицию. Выводят этого мужчину. Весь в крови и под веществами. Спускаются мать и дочь с ребёнком, [к которым он ломился]. Обе так же под веществами, - написала девушка в социальных сетях.

Экспертиза потом показала, что под наркотическим опьянением была только мать ребенка. Но в беседе с «КП-Северный Кавказ» Ася уверяла, что и бабушка выглядела в тот момент неадекватно - «либо под алкоголем, либо под наркотиками».

[18+] Следы крови около дверей "притона" в Ингушетии.

Со слов соседей, женщины, к которым ломился мужчина, постоянно употребляют что-то и «водят друзей» - «устроили из квартиры притон». И на этот раз он заходил к ним "на огонек". Ребенку только 2,5 года, и перед тем, как уединиться с очередным «приятелем», они оставляли малыша на улице. Причем в любое время суток.

- Был случай, говорят соседи, когда в 6 утра ребёнок один сидел во дворе. Весь в моче, голодный и грязный.

Люди, по словам Аси, жаловались на неблагополучных соседей. В итоге семью поставили на учет, но ситуация не изменилась.

Об этом девушка и написала пост в социальных сетях. Позже последовала реакция общественности — и дело снова пошло. Им заинтересовались органы опеки и уполномоченная по правам человека в Ингушетии Зарема Чахкиева.

В этом благовидном доме жила необычная семья. И в этом дворе 2-летний мальчик коротал часы вдали от взрослых. Фото: Ася Тебоева

Позже Ася раскрыла нам детали жизни семьи. Как она уверяет, женщины организовали бизнес по незамысловатой схеме, в которой мать была продавцом, а дочь — товаром.

- Я просила дознавателя не отдавать ребенка им, - говорит Ася. - Но мальчика вернули. На следующий день я встретила бабушку с ребенком. Бабушка начала мне угрожать.

После огласки женщины съехали с квартиры, а ее владелица никому не открывала дверь. Точное место, куда отправилась мать ребенка, не известно, но соседи говорят, что одну ночью после скандала она прожила на прежней квартире. Бабушка же уехала в Грозный, утверждает Ася.

- Сейчас бабушка живет по старому адресу, где они прописаны. Оттуда их давно еще выгнали — тогда еще, когда они только начали [строить свой бизнес]. Они жили в домах поселкового типа, где живут близкие родственники. Видно, им это надоело, - сказала нам девушка.

В итоге двухлетнего мальчика оставили у той самой бабушки, которая, по рассказам Аси, торговала телом дочери. О каких-либо других родственниках, которые могли бы взять себе ребенка, ничего не известно; кто отец малыша — тоже не понятно.