2019-09-03T19:51:09+03:00
Дом. Семья

На улицах Ингушетии установили "умные" автоматы-кормушки для бездомных животных

Роботы кормят беспризорников за счет переработки мусора [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Корм покупают на деньги от переработки пластикаКорм покупают на деньги от переработки пластикаФото: Евгения СОКОРЕВА
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Известный любовью к животным мэр Магаса продолжает удивлять! В этот раз Беслан Цечоев показал, что на городских улицах установили "умные" кормушки - фандоматы, для голодных беспризорных собак и кошек.

Роботы-кормушки для голодных животных появились в Ингушетии.

- Они абсолютно экологичные и работают от солнечных батарей, - отметил глава Магаса. - Каждая из них перерабатывает до 1700 пластиковых бутылок в год, а это 10 кг пластика. Кормушка совмещена с урной для перерабатываемых отходов: бумаги, картона, пластмассы, стекла.

Миска наполняется кормом, когда любой "скармливает" роботу мусор. Деньги на еду для животных выручают от переработки этих самых отходов. Но можно и поделиться едой и водой - взять и наполнить чашки автомата самостоятельно. Говорит фандомат на трех языках: русском, ингушском и английском.

- Забота о животных и создание им комфортных условий - это святой долг и древняя традиция ингушского народа. Параллельно идёт сбор бутылок. В своё время Махатма Ганди говорил: "Величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным" - уверен Беслан Цечоев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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