2019-09-03T20:20:52+03:00
Происшествия

Четверых террористов, готовивших убийства полицейских, будут судить в Дагестане

Экстремисты создали группировку в 2017 году
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: СК РДФото: СК РДФото: Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане пройдет суд над 4 жителями Буйнакского района, обвиняемых в зависимости от ролей в тяжких преступлениях террористической и экстремистской направленности. А именно: создании и участии в террористического сообщества, руководстве им, обучении в целях осуществления террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, незаконный оборот оружия и взрывных устройств, совершенный организованной группой.

- В январе 2017 года обвиняемые объединились и создали террористическое сообщество в целях совершения на территории города Буйнакск и Буйнакского района Республики Дагестан преступных акций террористического характера и посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, - уточнили "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР Дагестана.

Оружие боевики купили у 44-летнего жителя Буйнакского района: 2 револьвера, 1 пистолет, 3 гранаты и более 100 патронов различного калибра. Все носили при себе, готовые к убийствам силовиков.

- Один из обвиняемых в феврале 2018 года на своей странице в социальной сети разместил аудио и видеоматериалы материалы, в которых имеются высказывания, содержащие призывы к совершению экстремистских действий, - добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело с обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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