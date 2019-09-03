2019-09-03T21:25:47+03:00
Происшествия

Двух криминальных авторитетов задержали в Дагестане и впервые будут судить по специальной статье

Пожилые «воры в законе» держали в страхе всю республику [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Стоп-кадр: видео от МВД РДСтоп-кадр: видео от МВД РД
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В Дагестане 3 сентября при спецоперации задержали криминальных авторитетов: 60-летнего уроженца Махачкалы и 51-летнего «вора в законе» родом из Гергебильского района.

Держали в кулаке всю республику: криминальных авторитетов задержали в Дагестане.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД Дагестана, оба несли серьёзную угрозу безопасности в республике, являясь элитой преступного мира и главными координаторами. Впервые к ним применили специальный закон за формулировкой - занятие высшего положения в преступной иерархии.

- Занимая высшее положение в преступной иерархии, подозреваемые руководят и координируют преступную деятельность, чем создают угрозу общественной безопасности Российской Федерации, - сказали в ведомстве. - При обыске у задержанных обнаружено оружие, множество сим-карт, и крупная сумма денежных средств в иностранной валюте и рублях.

В соответствии с инкриминируемой статьей 210.1 УК РФ им грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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