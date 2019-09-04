2019-09-04T17:18:18+03:00
Общество

День города в Нальчике 2019: программа мероприятий с 7 по 29 сентября

Программа мероприятий ко Дню города в Нальчике 2019 включает в себя концерт Стаса Михайлова, всероссийский арт-базар, кинофестиваль под открытым небом, салют и многое другое
Анна ЕГОРОВА
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Нальчику исполняется 295 лет. Фото: commons.wikimedia.orgНальчику исполняется 295 лет. Фото: commons.wikimedia.org
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7 сентября Нальчик отметит День города 2019. Программа мероприятий к 295-летию столицы и 98-й годовщине государственности КБР подготовлена разнообразная. Занятия по душе найдут как любители активного отдыха, так и предпочитающие более спокойные развлечения. А дети до 12 лет смогут бесплатно посетить Нальчикский зоопарк и аттракционы в Городском парке (Атажукинском саду). Кстати, в сельских поселениях городского округа Нальчик также пройдут праздничные мероприятия.

Программа мероприятий на День города в Нальчике 2019

7 сентября

Праздничный день начнется с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь славы» в Городском парке (Атажукинском саду) в 10:00.

В 10:30 на площади 400-летия присоединения к России откроется фестиваль культур народов Кабардино-Балкарии «Национальная палитра КБР».

В 12:00 пешеходная часть Кабардинской улицы превратится во Всероссийский арт-базар с книжкой ярмаркой. В это же время на площади 400-летия присоединения к России стартует легкоатлетический забег, а на ипподроме Нальчика - конно-спортивный праздник.

В 13:00 на площади перед кинотеатром «Восток» выступит хор ветеранов войны и труда «Эстафета», на площади Согласия состоится молодежный флешмоб, а на площади Абхазии заработают подворья городов и районов КБР.

К 15:00 гостей и жителей города приглашают на площадь Абхазии, чтобы насладиться концертом «Моя Кабардино-Балкария!».

В 20:00 здесь же начнется кинофестиваль кино под открытым небом «Кинолетопись Кабардино-Балкарии».

В 21:00 День города в Нальчике 2019 завершится праздничным салютом.

14 и 15 сентября

С 12:00 на площади Согласия можно будет посетить Фестиваль цветов.

23 сентября

Подарком ко Дню города Нальчика 2019 станет бесплатный концерт Стаса Михайлова в Зеленом театре в 19:00.

28 - 29 сентября

На эти числа запланирован гастрономический фестиваль, во время которого можно будет отведать как национальную кухню республики, так и попробовать необычные блюда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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