Тела пилотов остались в кабине рухнувшего на Ставрополье штурмовика

Двоих пилотов рухнувшего 3 сентября в Ставропольском крае штурмовика Су-25УБ до сих пор не нашли. Ранее сообщалось, что мужчинам удалось катапультироваться на высоте 600 метров от земли. На розыск летчиков был поднят вертолет, но поиски не увенчались успехом. К 4 сентября уверенность, что пилоты могут быть живы, стремительно тает, по словам источника в экстренных службах края, вероятнее всего оба пилота погибли, а их тела «замурованы» в самолете. Он пояснил, что самолет наполовину находится под землей. Извлекать судно начнут после прибытия на место происшествия комиссии.

Напомним, штурмовик совершал учебно-тренировочный полет из аэропорта Буденновска. Самолет не был оснащен боекомплектом и потерпел крушение в безлюдном месте. СУ-25УБ взорвался при столкновении с землей. Причиной аварии в Минобороны РФ называют ошибку летчиков при выполнении «мертвой петли». Пилоты не смогли вывести самолет из пике и столкнулись с землей. Самолет находится немного южнее села Чернолесское. На месте работают 44 человека и 14 единиц техники.

Крушение: что случилось с пилотами Су-25? (информация на утро 4 сентября) 00:00 00:00

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