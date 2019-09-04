2019-09-04T13:06:47+03:00
Происшествия

Извлечены тела летчиков упавшего на Ставрополье штурмовика

Майора и капитана достали из-под земли, где находилась кабина рухнувшего СУ-25УБ
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: Минобороны СКФото: Минобороны СК
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Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье штурмовика Су-25УБ. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, летчики не успели катапультироваться.

Майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев из 368-го авиационного штурмового полка найдены мертвыми на месте падения самолета.

3 сентября в Ставропольском крае неподалеку от села Чернолесское Советского городского округа рухнул самолет. Свидетелями того, как судно терпит крушение стали сельхозработники села. Но, к счастью, железная птица рухнула в безлюдном месте. В земле самолет взорвался, образовав глубокую трехметровую воронку. На судне совершали тренировочный полет двое летчиков, которые не сумели вывести самолет из пике после совершения «мертвой петли».

Фото с места падения

Фото с места падения

До этого Минобороны РФ сообщало о том, что пилоты успели катапультироваться и на их поиски выдвинулся вертолет и наземно-спасательный отряд. Сообщалось о найденных неподалеку от места авиакатастрофы парашютах. Но с течением времени становилось понятно, что пилоты не выжили. Версия о том, что их тела остаются замурованными в кабине, подтвердилась.

Крушение: что случилось с пилотами Су-25? (информация на утро 4 сентября)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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