2019-09-05T10:57:44+03:00
Дом. Семья

"Сломали таз и ногу, но она улыбается": собака Лиза продолжает верить в людей

Хвостатая ищет заботливого хозяина и обещает преданно любить в ответ [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: архив-"КП"Фото: архив-"КП"
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"Нежное и трепетное создание": так описывают собаку Лизу волонтеры приюта "4 лапы" в Нальчике. Как не посмотришь на нее - светится от радости. Почешешь за ухом, и уже счастлива! Не нужны Лизе как породистым баловням жирные стейки с кучей игрушек. Но за "улыбкой" скрывается страшная боль. Ее нашли раненой на улице. Все проходили мимо, и не было никому никакого дела до страдающей дворняжки.

Собака Лиза. Фото: приют "4 лапы" в Нальчике Фото: Евгения СОКОРЕВА

Собака Лиза. Фото: приют "4 лапы" в НальчикеФото: Евгения СОКОРЕВА

- После ДТП получила серьёзные травмы - перелом таза и задней ножки. Провели операцию, но пошли осложнения. Кость в районе тазового сустава лопнула вдоль и небольшой осколок стал расти. Этот отросток стал рвать мышцы и сухожилия при ходьбе. Приняли решение оперировать повторно. Была проведена резекция костного отростка. Сейчас идёт процесс реабилитации, - рассказывают в приюте.

"Очень ласковая девочка. Красавица. Отличный компаньон!", - добавляют еще волонтеры. Лиза стерильная, привита и чипирована, в холке высотой 45 см. Если вы готовы заботиться об этом жизнерадостном чуде, звоните: 89298855087.

ИСТОЧНИК KP.RU

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