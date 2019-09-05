"Сломали таз и ногу, но она улыбается": собака Лиза продолжает верить в людей

"Нежное и трепетное создание": так описывают собаку Лизу волонтеры приюта "4 лапы" в Нальчике. Как не посмотришь на нее - светится от радости. Почешешь за ухом, и уже счастлива! Не нужны Лизе как породистым баловням жирные стейки с кучей игрушек. Но за "улыбкой" скрывается страшная боль. Ее нашли раненой на улице. Все проходили мимо, и не было никому никакого дела до страдающей дворняжки.

Собака Лиза. Фото: приют "4 лапы" в НальчикеФото: Евгения СОКОРЕВА

- После ДТП получила серьёзные травмы - перелом таза и задней ножки. Провели операцию, но пошли осложнения. Кость в районе тазового сустава лопнула вдоль и небольшой осколок стал расти. Этот отросток стал рвать мышцы и сухожилия при ходьбе. Приняли решение оперировать повторно. Была проведена резекция костного отростка. Сейчас идёт процесс реабилитации, - рассказывают в приюте.

"Очень ласковая девочка. Красавица. Отличный компаньон!", - добавляют еще волонтеры. Лиза стерильная, привита и чипирована, в холке высотой 45 см. Если вы готовы заботиться об этом жизнерадостном чуде, звоните: 89298855087.