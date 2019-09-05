Видео: Пьяный отставной майор расстрелял съёмочную группу сериала про проституток

Стали известны подробности расстрела съёмочной группы сериала «Чики». На актёров с карабином напал отставной майор. Сначала мужчину возмутил шум под окнами, но когда он понял, что в его дворе снимают кино про тяжёлую судьбу проституток — побежал за оружием.

Нападение произошло 4 сентября в городе Прохладный. Съёмочная группа во главе с Эдуардом Оганесяном не первый день здесь работала: многие местные жители знали о проекте, некоторые даже пытались пройти кастинг на эпизодические роли. Один из эпизодов снимали во дворе многоэтажки по улице Свободы, 82.

По словам очевидцев, вышедший на балкон третьего этажа мужчина сначала просто попросил киношников не шуметь. Но узнав, что происходит под окном, стал кричать, чтобы гости убирались «к себе в Москву» и снимали провокационное кино там. И не позорили Кабардино-Балкарию. После пламенной речи пьяный дебошир бросил в актёров арбузом и удалился.

Отставной майор расстрелял съёмочную группу сериала "Чики".

К несчастью, на этом дело не кончилось. Спустя несколько минут поборник нравственности появился на балконе с охотничьим карабином «Сайга». И стал расстреливать актёров и съёмочную группу.

По данным полиции, всего было 13 выстрелов. Местные жители засняли происшествие на видео и срочно позвонили в полицию. Стражи порядка быстро успокоили мужчину и увезли в участок. Из группы пострадала лишь одна девушка — она пережила серьёзное нервное потрясение и была госпитализирована.

Там выяснилось, что нападавшему 50 лет. В 2010 году он уволился из органов. Кроме того, оказалось, что дебошир сильно пьян. Сейчас бумаги по бывшему полицейскому готовятся передать в Следственный комитет. По словам источника «КП», против него могут возбудить уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой в главной роли рассказывает о подругах-проститутках. Одна из девушек решается вернутся на малую родину, чтобы помочь родным справиться с трудностями. Но вместо благодарности встречает резкое осуждение со стороны местных жителей.

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