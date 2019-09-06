«Залповый» ливень затопил Ставрополь: машины плавают, пешеходы «тонут», из ливневок бьют фонтаны

Залповый ливень обрушился на Ставрополь вечером и ночью на субботу. Город оказался буквально затоплен потоками воды: на Кулакова автомобили буквально «плыли» по проспекту, а в центре города из затопленных ливнёвок били фонтаны.

"Калина" поплыла!.

Жители города традиционно делились подробностями в соцсетях: сначала стихия ударила в юго-западном районе, потом залило центр и северо-западный район Ставрополя. В этих районах движение автомобилей было практически парализовано — машины с трудом проезжали по гигантским лужам.

Новый "Музыкальный фонтан" из ливнёвки на Мира.

Не обошлось без происшествий. Так, на улице Михаила Морозова огромное дерево свалилось под ударами ливня и шквального ветра на припаркованный рядом автомобиль. А в юго-западном районе, на 50 лет ВЛКСМ из-за непогоды произошла серьёзная авария. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в момент разгула стихии в городе произошло восемь ДТП.

Под ударами стихии дерево свалилось на машину на улице МорозоваФото: СОЦСЕТИ

Традиционно под водой оказался «Перспективный» район. Здесь по улицам буквально текли реки, в большинстве мест перейти дорогу было фактически невозможно — желающие уходили под воду по колено, а в некоторых местах и по пояс.

"Лодку возьмите и езжайте" - реки на въезде в Ставрополь.

Огромные пробки образовались на въезде в краевую столицу. Здесь машины буквально уносило течением.

Напомним, что экстренное предупреждение распространяется и на субботу. Ливни с грозой, градом и шквалом до 23 м/с могут снова накрыть Ставрополье.