Кадыров готов помочь освобождённым Кокорину и Мамаеву

После освобождения Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО, Рамзан Кадыров снова заговорил о помощи опальным игрокам. Если раньше он открыто предлагал трудоустроить их в ФК «Ахмат», то теперь обошёлся скромными словами о необходимости помочь футболистам реабилитироваться после колонии.

В социальных сетях глава Чечни подчеркнул, что до сих пор считает, что парней могли наказать не так строго. Ведь от этого пострадал российский футбол.

— Ещё раз повторяю, что можно было найти выход из ситуации, не лишая парней свободы. Они не дети! Осознали содеянное, поняли, что нельзя нарушать общественный порядок. Поступок Кокорина и Мамаева осудила общественность. Конечно, это уже для них было строгим наказанием, так как привыкли к славе, любви поклонников и фанатов. И в один миг лишились всего этого! Можно было также подвергнуть большим штрафам, но не ломать всё дело их жизни, — написал глава Чечни.

Кадыров считает, что теперь главная задача — помочь бывшим уголовникам вернуться в большой футбол.

— В сложившейся ситуации проиграли все. Этот инцидент должен послужить уроком для звёзд и общественности. Нужно понимать, что закон есть закон! Но главное, что сейчас парни выходят на свободу. Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни и вернуться к любимому делу! — резюмировал чеченский лидер.

Напомним, что раньше Кадыров выражал готовность помочь Кокорину и Мамаеву в трудоустройстве. Речь идёт о грозненском «Ахмате». Кроме того, грозный глава Чечни не даст футболистам и шанса повторить свои ночные подвиги. Дошло ли дело до официальных переговоров с представителями футболистов пока не ясно.

КСТАТИ

Кадыров заявил о готовности трудоустроить Мамаева и Кокорина в ФК «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что грозненский футбольный клуб «Ахмат» готов трудоустроить Александра Кокорина и Павла Мамаева, ранее арестованных по делу о хулиганстве. При этом политик подчеркнул, что хочет помочь футболистам вне зависимости от итога уголовного дела (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

В начале мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил футболистов-дебоширов Александра Кокорина и Павла Мамаева к 1 год и 6 месяцев и 1 году 5 месяцев колонии общего режима, соответственно (подробности).