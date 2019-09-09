2019-09-09T18:16:37+03:00
Происшествия

«Не бьют, а беседуют»: Чеченских певцов две недели держат в полиции за «неправильную» музыку

Минкульт республики запретил братьям Вахараговым выступать, но они не послушались
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Аюб и Асхаб (слева) Вахараговы. Фото: кадр видеоАюб и Асхаб (слева) Вахараговы. Фото: кадр видео
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Популярные чеченские певцы Аюб и Асхаб Вахараговы уже две недели находятся в отделе полиции Гудермеса — правоохранители «беседуют» с молодыми людьми. Дело в том, что министерство культуры Чеченской Республики посчитало их музыку «неправильной» и запретило выступать. А музыканты ослушались.

Информация о странном задержании сначала появилась в социальных сетях. Сообщалось, что парни пропали в неизвестном направлении. Позже оказалось, что Аюба и Асхаба держат в РОВД города Гудермес.

— Могу подтвердить, что братья Вахараговы действительно находятся в отделе полиции, с ними ведутся беседы, — рассказала «КП - Северный Кавказ» член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. — С ними ничего не делают, не бьют, ничего подобного не происходит. Во всяком случае со слов родителей и тех людей, которые их видели. По поводу двух недель сказать не могу — не уточняла, сколько они там находятся Для нас главное, что братья живы и с ними всё нормально. Кроме того, мне сказали, что вскоре их отпустят.

Нужно заметить, что с нарушителями местных традиций уже беседовали в министерстве культуры. По новому постановлению минкульта, в республике право публично выступать и даже просто размещать клипы в соцсетях получают только артисты, прошедшие специальную комиссию. Вахараговы её не прошли, но творческую карьеру заканчивать не собирались.

С братьями говорил даже лично глава минкульта Хож-Бауди Дааев. После встречи они каялись и признавали свою музыку «неправильной». Но прошло время, а творчество Вахараговы не бросили.

— Тексты их песен совершенно не соответствуют чеченским и вайнахским традициям. Для нас то, что они манифестируют в своём творчестве — непозволительно. Поэтому им запрещено выступать, — объяснили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе министерства культуры Чечни.

СПРАВКА «КП»

Братья Аюб и Асхаб Вахараговы — популярные музыканты, исполняющие песни на чеченском языке. Их клипы и песни набирают в соцсетях и на Youtube десятки и даже сотни тысяч просмотров. Многие композиции перекликаются с любовными песнями чеченского певца Тимура Муцураева*.

*Тимур Муцураев — известный чеченский певец. Некоторые песни, касающиеся чеченских войн, признаны экстремистскими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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