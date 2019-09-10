Из покалеченной дворняжки - в писаного красавца: преображение пса, в которое трудно поверить

Каждый подопечный из ставропольского приюта бездомных животных, если бы говорил, поделился грустной историей своей жизни. Некоторые - совсем печальные про предательство хозяев, жестокость и безразличие прохожих. Но вместе с этим добрые: пусть с грустным началом, зато благополучным продолжением. Как, например, судьба песика Вениамина, которого израненным комочком после аварии с проезжей части вытащил на обочину и отдал волонтерам неравнодушный очевидец, а в приюте калека расцвел в очаровательного защитника и ласкового приятеля.

- Он выше среднего роста, и это может напугать некоторых впечатлительных граждан. Но бояться Веню не стоит. Он добр, мил и всем друг. Может, конечно, и охранять, но пока нечего, поэтому беззаботно всех любит и никого не обижает, - описали собаку в приюте "Лучший друг".

Невероятное преображение!Фото: Евгения СОКОРЕВА

Но выздоровел пушистик не сразу. Когда волонтеры с облегчением вздохнули, что полученный в аварии перелом таза не требует операции, внезапно пошли осложнения на сустав. На одну лапу Веня уже не мог опираться, в глазах собаки все время читалась боль. Пришлось оперировать - дважды. Оно того стоило: сегодня пес резво играет на прогулках и показывает всем, в какого писаного красавца вырос. Вид Вени счастливый, но не на все 100%. Как и все беспризорники пес ждет, когда его отвяжут от будки в приюте и увезут домой.