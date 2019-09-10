2019-09-10T14:30:21+03:00
Происшествия

На Ставрополье грузчик после увольнения стал миллионером

Под покровом ночи он обворовал работодательницу, а деньги спустил на дорогую машину
Полина ШАПОШНИКОВА
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Обиженный сотрудник задумал вендеттуОбиженный сотрудник задумал вендеттуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Пятигорске полицейским пришлось расследовать дело о краже девяти миллионов рублей в одном из магазинов города. После инвентаризации владелица торговой точки обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Правоохранителям достаточно было изучения записей с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность вора.

33-летний житель Кировского округа работал в магазине грузчиком, но постоянно опаздывал, поэтому был уволен. Несколько месяцев спустя, обиженный сотрудник задумал вендетту: похитил ключи от помещений у невнимательных сотрудников, проник в торговый зал и взял деньги из кассы. Как позже оказалось, мужчина совершил кражу из одного магазина дважды. Сумма ущерба превысила 9 млн рублей!

На эти деньги он исполнил мечту — купил дорогой автомобиль. Правоохранителям бывший грузчик, ставший миллионером, сознался в этом. Дома у мужчины обнаружили «сдачу» в виде полутора миллионов рублей и саму машину. Деньги вернули работодательнице. А на мужчину завели уголовное дело о краже, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

В Пятигорске грузчик обворовывает экс-работодательницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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