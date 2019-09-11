"Глаше очень больно и страшно!": в КЧР спасают кошку, которую намотало на ремень ГРМ

"Водители, будьте же внимательными! Пошумите перед тем, как завести машину!", - кричат жители Карачаево-Черкесии в Instagram. Шумиху подняли после ЧП с бродячей кошкой, которую "намотало на ремни ГРМ". Беспризорница искала теплый уголок в ветреный холодный вечер и не успела выскочить из-под капота. Теперь за ее жизнь борются волонтеры.

Фото: соцсети

- Она ходила по двору, сидела, пыталась мурчать... Но с такими травмами животное просто не выживет.... Глаше повезло, что лапу получилось сохранить. Чаще фортуна не так благосклонна, и животное остаётся калекой! - рассказывают спасители кошки. - Глаше очень больно и страшно!

Ветеринары, увидев этот израненный комочек, чуть не плакали. Несколько часов они удаляли поврежденные ткани, обрабатывали рану от песка и грязи. Все под наркозом, что бы Глаша перестала страдать от адской боли. И хотя кость не повреждена, состояние кошки неважное. Волонтеры боятся что-то загадывать, но надеются на сохранение лапки.

- Собираем деньги на ее лечение. Впереди долгий путь выздоровления, - подытожили в приюте для бездомных животных в КЧР.