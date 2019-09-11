«У вас всё видно»: Сати Казанова вышла в свет с глубоким вырезом и без белья

Известная кабардинская певица, модель и телеведущая Сати Казанова поразила поклонников открытым бархатным платьем, в котором дива пришла на церемонию награждения «GQ Человек года». Красавица редко посещает подобные светские мероприятия, но на этот раз Сати не удержалась — вечер проходил в камерной атмосфере под классическую музыку, что придало атмосфере изысканности.

— Побывали на красивом мероприятии «GQ Человек года». Муж такие мероприятия обычно не жалует, но вчера, в концертном зале Чайковского, когда играл оркестр «виртуозов Москвы» и пела прекрасная Хибла Герзмава, вечер обрёл иной окрас и смысл, — написала Казанова в Instagram.

Сати с Мужем посетили церемонию вручения премии «Человек года»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Примечательно, что образ Сати был не только изыскан, но наглядно демонстрировал, что кавказская красавица не имеет предубеждений. Серебристое, полупрозрачное платье с глубоким вырезом не скрывало прелестей певицы. Более того, аппетитные снимки Казанова сама опубликовала в Instagram.

Поклонники в один голос восхищались снимками прекрасной кабардинки. Некоторые заметили, что, вероятнее всего, на Сати нет верхней части белья, однако это только восхитило и распалило фанатов утончённой кавказской красавицы.

Певица опубликовала аппетитные снимки в своём InstagramФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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