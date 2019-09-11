2019-09-11T18:47:21+03:00
Звезды

«У вас всё видно»: Сати Казанова вышла в свет с глубоким вырезом и без белья

Певица вместе с мужем побывала на церемонии вручения премии «GQ Человек года»
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Сати Казанова в изысканном платье взбудоражила поклонниковСати Казанова в изысканном платье взбудоражила поклонниковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Известная кабардинская певица, модель и телеведущая Сати Казанова поразила поклонников открытым бархатным платьем, в котором дива пришла на церемонию награждения «GQ Человек года». Красавица редко посещает подобные светские мероприятия, но на этот раз Сати не удержалась — вечер проходил в камерной атмосфере под классическую музыку, что придало атмосфере изысканности.

— Побывали на красивом мероприятии «GQ Человек года». Муж такие мероприятия обычно не жалует, но вчера, в концертном зале Чайковского, когда играл оркестр «виртуозов Москвы» и пела прекрасная Хибла Герзмава, вечер обрёл иной окрас и смысл, — написала Казанова в Instagram.

Сати с Мужем посетили церемонию вручения премии «Человек года» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сати с Мужем посетили церемонию вручения премии «Человек года»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Примечательно, что образ Сати был не только изыскан, но наглядно демонстрировал, что кавказская красавица не имеет предубеждений. Серебристое, полупрозрачное платье с глубоким вырезом не скрывало прелестей певицы. Более того, аппетитные снимки Казанова сама опубликовала в Instagram.

Поклонники в один голос восхищались снимками прекрасной кабардинки. Некоторые заметили, что, вероятнее всего, на Сати нет верхней части белья, однако это только восхитило и распалило фанатов утончённой кавказской красавицы.

Певица опубликовала аппетитные снимки в своём Instagram Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица опубликовала аппетитные снимки в своём InstagramФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КСТАТИ

Сати Казанова показала идеальные ножки на Черноморском побережье

Телеведущая, модель, певица и актриса Сати Казанова посетила Черноморское побережье. 36-летняя красавица приехала сюда на съёмки нового клипа, но не забыла как следует отдохнуть и, конечно же, порадовать подписчиков несколькими сногсшибательными фотографиями (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чечне нашли двойника Моники Белуччи

В соцсетях настоящий бум — этническая чеченка из Казахстана оказалась двойником одной из самых красивых женщин мира — итальянки Моники Белуччи. При этом красавица максимально скромна — она не ведёт многомиллионного аккаунта в Instagram, а работает простой акушеркой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье подорожал проезд
На Ставрополье мужчины «угнали» детский электромобиль
Сюжет «Чарли и шоколадной фабрики» повторила ставропольская семья
В Ставрополе сняли на видео мальчика, купающегося в ледяной воде
Владимир Путин наградил руководителя пятигорского санатория
Ушел на фронт, оставив 8 детей, и пропал: судьбу ставропольского солдата узнали поисковики
Вице-премьеру правительства Ставрополья предъявят обвинение
Мужчину, который всю ночь истязал бывшую, осудят на Ставрополье
Ревнивый муж в Невинномысске убил знакомого
"Синтоловый качок" наотрез отказался танцевать лезгинку
Кадыров почтил память ученого из Чечни, который вернул Гагарина на землю
Родительница в Буденновске присвоила деньги класса
Дагестанец из «Трезвой России» заставляет Диму Билана лечиться от наркомании
Чиновники на Ставрополье уличены во взяточничестве
Мировой рекорд на каблуках: ставропольчанка обула шпильки и прошла по стропе
В Ингушетии по делу о покушении на имама оправдали троих человек
Шедевральное граффити рисуют в центре Ставрополя
На дорогущий телефон ставропольской продавщицы покусился постоянный клиент
Руководство республики поможет Владикавказскому вагоноремонтному заводу
На Ставрополье водитель погиб в перевернутом авто
Мотоциклист в Пятигорске переломал руки в столкновении с иномаркой
Студент на «Калине» сбил школьницу в Ессентуках
Ставропольские бизнесмены пожаловались на притеснение в Генпрокуратуру
Депутата Ставрополя попросили не шутить с декларацией о доходах