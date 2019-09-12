"Оперный борец" из Карачаево-Черкесии выступает в одном из лучших театров мира

Оперного певца и борца из Карачаево-Черкесии Заура Алиева отлично помнят в своем регионе. Заслуженный артист республики уже в шестом классе — он давно не выступал на родине. Теперь светская публика со всей страны встречает его в Мариинском театре.

- В четыре года Заур начал заигрываться, петь детские песни. Я заметил, что у мальчика необычная грудная клетка: она не по-детски развита. И я сказал тогда — будет он либо певец, либо борец, - сказал «КП-Северный Кавказ» отец Заура — Хорлам Алиев, который, кроме искусства, занимается медициной.

В Карачаево-Черкесии Заура помнят по выступлениям в национальной одежде. Хотя и тогда у

С этих лет мальчишка попадает в ноты. Через два года шестилетний Заур пошел в музыкальную школу в класс фортепиано. За восемь лет учебы даровитый певец успевает себя настолько поднатаскать в вокале, что выступает не только внутри Карачаево-Черкесии, но и за ее пределами и даже в Кремлевском дворце. Слава о Зауре разошлась по всей республике, и в 12 лет мальчик получил звание народного артиста Карачаево-Черкесии.

На своем шестом международном конкурсе 14-летний Заур понравился представителям Мариинского театра, которые предложили ему прийти на прослушивание в оперу Мусоргского «Борис Годунов». Мальчику дали роль царевица Федора, которую обычно исполняли только женщины из-за особенностей тембра.

Фрагмент из "Бориса Годунова"

- Премьера прошла, конечно же, великолепно. Состав артистов был максимально звездный — жаль, что я этого не осознавал тогда. Потом встречал тех артистов совершенно спонтанно, в процессе работы. Представляюсь им, говорю, что с ними играл — и они вспоминают: «Как ты вырос», - говорит Заур.

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Правда, после премьеры у подростка начал ломаться голос. Свою энергию он решил временно направить в вольную борьбу. Заур попал в тренировочный зал с чемпионами России и мира: к примеру, с троекратным обладателем Кубка мира Наурузом Темрезовым.

Кроме "Бориса Годунова", Заур играл и в "Идиоте"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 16 лет — как только голос сформировался — артист вернулся на сцену. Сейчас Зауру 21 год, и уже пять лет он, поступив в Академию молодых оперных певцов, стажируется в Мариинском театре. Как предупредил его отец, у молодого человека плотный график: на репетициях Заур находится до ночи. И это скоро ему окупится:

- Я еще не полноценный артист Мариинки, но я на пути. Осталось совсем немного, чтобы дойти до нужного уровня.

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