Из истощенного монстра — в красотку: на деньги меценатов вылечили и пристроили в семью дворняжку

"Она — нежилец": шептали прохожие при виде больной дворняжки на улице Ставрополя. Но волонтеры рискнули и забрали истощенную кроху весом всего 3 кг на лечение. Назвали маленькую Фиби. Не возьми тогда собаку добрые руки, ее сожрали бы паразиты.

Первым делом беспризорницу откормили, потому что в ее весе лечение оказалось невозможным. Позже на деньги меценатов купили лекарство и избавили от "поедающего" шерсть и кожу демодекоза. Через год жизни в приюте "Лучший друг" Фиби обрела дом и любящего хозяина.

Всему этот комочек обязан приюту "Лучший друг"Фото: Евгения СОКОРЕВА

- Она родилась, чтобы производить на людей неизгладимое впечатление. Умна, харизматична, артистична иногда до истерики. Любительница облизать человека с головы до ног, а особенно лицо, - вспоминают о спасенной с того света дворняжке волонтеры.