2019-09-13T12:51:59+03:00
Общество

"Аналогов в мире нет": трамвай будущего с баром и автопилотом сделали в Ингушетии

Изобретатели обещают перевернуть представления россиян об общественном транспорте [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Курсировать это чудо начнет в следующем году в ИнгушетииКурсировать это чудо начнет в следующем году в ИнгушетииФото: Евгения СОКОРЕВА
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Массажные кресла, барная стойка, бесплатный вайфай, видеонаблюдение и кнопка вызова полиции... Речь не про охраняемый особняк, а трамвай будущего от ингушских изобретателей! И в отличие от многих "сказочных шедевров" из так и нереализованных проектов суперсовременный общественный транспорт уже собран и готовится к запуску в следующем году в 250 юбилей со дня вступления Ингушетии в состав Российской Федерации. Как говорит мэр Магаса, аналогов этому чуду в мире нет. И ожидается, что оно станет достоянием и визитной карточкой республики. Разработчики тем самым обещают перевернуть представление россиян об общественном транспорте.

Первый в мире трамвай с баром на автопилоте создали в Ингушетии.

- Трамвай является частью концепции Умного города и туристско-рекреационного кластера "Шелковый путь", - объясняет "КП-Северный Кавказ" глава Магаса Беслан Цечоев.

Отдельно мэр отметил индивидуально разработанный внешний дизайн вагонов, выполненный в футуристическом стиле. А еще возможность его передвижения как от аккумуляторов, так и от солнечных батарей. Предусмотрен даже автопилот.

- Один из вагонов - средний, адаптирован под инвалидов. Спинки сидений оснащены аудио и видеогидом на 15 языках: русском, ингушском, английском, французском, японском и прочих. Для дополнительного удобства инвалидов-колясочников созданы отдельные зоны повышенного качества сервиса, - добавил Цечоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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