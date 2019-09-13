2019-09-13T20:07:24+03:00
Происшествия

В Дагестане "король жизни", стрелявший из "Cadillac" в свадебном кортеже, попал под следствие

Мажора судили и ранее [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На федеральной трассе "Кавказ" свадебный кортеж богатых и смелых показал, что "короли жизни" могут позволить себе абсолютно все: сопровождение на "Гелендваген", многомиллионной стоимости "Cadillac" и праздную стрельбу из автомата прямо на ходу посреди дороги.

Дагестанский мажор на Cadillac «дострелялся» из дробовика.

Видео сами же отмечающие выложили в Instagram похвастаться. И просчитались: палившего в небо "Винчестера" быстренько задержали. Мажором оказался 31-летний житель города Избербаш

- Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Установлено, что задержанный ранее судим по статье "разбой" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". В настоящее время мужчина находится под следствием, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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