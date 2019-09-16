"Пока никто не видит - метит территорию": Олег Тактаров высмеял "бета-самцов" с Северного Кавказа

Первый российский чемпион UFC устроил у себя в Instagram словесную перепалку с выходцами из республик Северного Кавказа. Возвращаясь с тренировки на роднике в Дивеево (село в Нижегородской области) Олег Тактаров записал видео с "открытием", что особенно "оценили" кавказцы.

Тактаров при виде мочи вспомнил про "бета-самцов" с Северного Кавказа.

- Делюсь не наблюдениями а открытием. Был на роднике в Дивеево. Есть там домики частные. Захожу в один, и мочой пахнет, знаете, где переодеваешься. Мужская моча. Кто-то пометил территорию. Это самец метит территорию, пока никто не видит. Ничего не напоминает? Пока никто не видит и не знает - метит территорию. Теперь понятно откуда столько грязи в интернете. Особенно от "бета-самцов". Особенно из некоторых республик..., - высказался Тактаров.

Почему никто не может победить Хабиба Нурмагомедова 00:00 00:00

Только замолчали об августовской ссоре некогда выдающегося бойца с теперешним чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и его отцом, как снова разгорается скандал еще круче прежнего. Комментаторы сразу уловили суть сказанного и каких "бета-самцов" высмеивает Олег Николаевич. Реакция была молниеносной.

- Олег, один вопрос: почему вы не сказали этого, когда были в гостях у Хабиба? - написал один из пользователей.

- А что вдруг самовозбудились все? Опять какой-то юноша страницу создал и Кавказ на борьбу со мной поднимает? - ответил Тактаров.

- Вы такой националист! Всегда и везде на Кавказе вас хорошо принимали, а вы вот так! Не красиво, - осудил другой.

- Помочился еще один. Но хоть на Вы. Оставлю пока, - отмахнулся он снова.

Недавно Тактаров отдыхал на Северном КавказеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Не поддержали провокационный пост Тактарова даже фанаты. И считают, что бросаться заявлениями, оскорбляющими целый народ и республику - опасно.

Напомним, с объяснения самого Олега Тактарова с Нурмагомедовыми он не нашел язык из-за обсуждения его титула первого российского чемпиона UFC. Хабиб не признает ни этот статус, ни победу. Бой Тактарова прошел в 1995 году, когда за один однодневный чемпионат он разбил трёх соперников и сразу стал обладателем чемпионского пояса. Сегодня к этому результату надо идти не один год.

olegtaktarov_official Олег Тактаров с Хабибом и Абдулманапом Нурмагомедовыми в спортивном лагере на дагестанском высокогорье

- А кто я, если не чемпион? Как такое можно спросить? Как это можно трогать? Это тот фундамент, на котором вы, собаки, выросли. Не трогайте. Вот Федя (Емельяненко - прим. Авт.) тронул фундамент пару раз, и что случилось с Федей? Я не прошу от тебя денег, славы. Просто не ***** (говори - прим. Авт.). Заметили, все, кто что-то вякнул, попали либо в нокаут, либо их биография пошла не туда? – грубо ответил Нурмагомедовым 52-летний Тактаров в интервью одному из YouTube-каналов.

Отец Хабиба также высказался:

- Большая просьба ко всем, нельзя отвечать на оскорбление дурак – сам дурак. И конфликта не было, Олег, у меня с тобой. Вы со своим тренером были у меня в гостях, погостили, провели хорошо время и уехали. А теперь Федора, Хабиба и меня ты хочешь достать. Спасибо тебе за все. Обращаюсь ко всем, не оскорбляйте Олега, – написал Абдуламнап Нурмагомедов у себя в Instagram.

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