«Хабиб решил, что может стать наместником Бога»: первый российский чемпион UFC поссорился с Нурмагомедовым

За 10 дней до второй защиты пояса, за 10 дней до битвы с Дастином Порье, Хабиб Нурмагомедов оказался в центре скандала. Его вдохновителем и двигателем стал Олег Тактаров — первый и единственный (до Хабиба) россиянин, завоевывавший пояс Абсолютного бойцовского чемпионата. В ход пошли самые грязные приёмы — Тактаров успел вспомнить конфликты дагестанца со звёздами Black Star, задел отца и даже усомниться в его победе над Порье.

Скандалы перед большими спортивными состязаниями — дело обычное. Хабибу вообще к вниманию прессы не привыкать. По сравнению с подготовкой к поединку с Макгрегором, боец сейчас буквально отдыхает на курорте в Эмиратах. Подготовка к первой защите давалась куда тяжелее — каждый день приходилось выслушивать о своей малой родине, семье и родителях. Макгрегор даже на Кадырова успел замахнуться. Страшное давление оказывали и американские фанаты, которые, в подавляющем большинстве, мечтали о том, чтобы ирландец надрал задницу зазнавшемуся гостю из далёкой России. Но Хабиб справился, вышел в октагон и показал всему миру, чего стоит разъярённый дагестанец.

Промо боя Хабиб Порье.

Ажиотаж вокруг боя с Порье в десятки раз меньше. Почти все уверены в безоговорочной победе непобедимого Нурмагомедова. Поэтому знаменитые 100 дней подготовки, которые Хабиб обычно отводит себе для того, чтобы выйти на пик формы, проходили размеренно и спокойно. Пока Олег Тактаров не нарушил идиллию.

olegtaktarov_official Чемпионский пояс UFC Олега Тактарова

Первый российский обладатель пояса UFC давно пристрастился к критике. Он частенько допускает жёсткие высказывания в адрес отечественных представителей смешанных единоборств. Но с Хабибом у него особенный спор — дело в том, что дагестанец не признаёт его чемпионства. Дело в том, что в далёком 1995 году, когда Тактаров завоевал свой титул, соревнования проводились по совершенно другой системе, без весовых категорий. Олег Николаевич победил трёх соперников на одном чемпионате, в один день, и тут же стал обладателем титула. Сейчас бойцам нужно годами идти к этому достижению. Поэтому даже в самом UFC чемпионов, завоевавших пояс в старом формате, считать не принято. Это и привело Нурмагомедова к мысли, что именно он — первый российский чемпион UFC.

Конфликт разросся в соцсетях ещё прошлой весной, после победы Хабиба над Элом Яквинтой. В итоге Хабиб решил пойти на мировую и этим летом даже пригласил Тактарова в потренироваться в горах, вместе со своим отцом. Олег размещал в соцсетях фотографии с новообретёнными друзьями и, кажется, был счастлив. Но прямо перед боем решил дать интервью и вновь покопаться в «грязном белье».

olegtaktarov_official Олег Тактаров с Хабибом и Абдулманапом Нурмагомедовыми в спортивном лагере на дагестанском высокогорье

В интервью YouTube-каналу «ОТДУШИВДУШУ» Тактаров решил поднять сразу несколько болезненных тем. И, в первую очередь, прокомментировать резонансный конфликт Нурмагомедова со звёздами Black Star — Егором Кридом и Тимати.

— Знаете, это была личная инициатива Хабиба. Никто концерт Крида официально не запрещал. Просто в какой-то момент, осознавая свою популярность, он решил, что может стать наместником бога в Дагестане. Несмотря на то, что всю жизнь он тренировался — у него ничего не получалось. А когда стало получаться — задрал нос и решил, что он избран Всевышним и может диктовать свои условия. Я сам плохо знаком с этим. Не знаю Крида и его творчества. Но если б знал — заступился бы. Его всё равно будут слушать те, кому это надо. И не надо лезть в чужой выбор, — заявил Олег Тактаров.

Кроме того, во время интервью создаётся полное впечатление, что старый чемпион болеет против своего «наследника».

— Хабибу будет туго. Нет, вы посмотрите, до этого было тяжело с Яквинтой. А он всего-навсего строитель — больше работает, чем тренируется. Далее был Макгрегор, который два года не выступал если не считать фейк-боя с Мейвезером. Флойд поставил на себя в десятом раунде и, бедный, не знал, как не нокаутировать Макгрегора раньше. Но и с ирландцем Хабибу было непросто. А сейчас будет очень сложно. Он чемпион, его изучают. А он вынужден думать, как делать деньги. Уже нет того драйва, потому что в жизни всё появилось, всё есть, — считает Тактаров.

Не обошлось и без оскорблений в адрес отца и тренера Хабиба. Абдулманап Нурмагомедов тоже настаивал, что Хабиб — первый. И получил «своё».

— Я выиграл свой титул 23 года назад. Заслужил в честном бою. И вдруг появились люди, специалисты, появился папа, тренер, великий маг и волшебник, который решил, что я не первый чемпион UFC. Как можно это трогать? Это есть, это тот фундамент, на котором вы, собаки, выросли. Емельяненко тронул этот фундамент пару раз — и что с ним стало? Я же не прошу денег, славы. Просто не несите...[чепуху], — резюмировал Тактаров.

К счастью, Хабиб смог сдержаться и промолчать. Вероятнее всего, Абдулманап Нурмагомедов попросил сына не вмешиваться, и роль публичного оратора в разрастающемся скандале взял на себя. И справился с ней идеально. Он попросил фанатов не злиться на Тактарова и написал, что конфликта не существует.

— Большая просьба ко всем! Нельзя отвечать на оскорбление «дурак» — «сам дурак», — написал отец и тренер чемпиона в соцсетях. — Конфликта не было Олег у меня с тобой. Вы со своим тренером были у меня в гостях. Погостили, провели хорошо время и уехали. А теперь Федора, Хабиба и меня ты хочешь достать. Спасибо тебе за все. Обращаюсь ко всем, не оскорбляйте Олега!

abdulmanap.nurmagomedov Большая просьба ко всем , нельзя отвечать на оскорбление дурак -сам дурак . И конфликта не было Олег у меня с тобой . Вы со своим тренером были у меня в гостях . Погостили , провели хорошо время и уехали . А теперь Федора ,Хабиба и меня ты хочешь достать. Спасибо тебе за все . Обращаюсь ко всем , не оскорбляйте Олега .

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