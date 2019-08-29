2019-08-29T15:11:40+03:00
Спорт

Хабиба Нурмагомедова высмеяли за съёмки в платье

Дагестанец снялся в традиционной арабской одежде и попал под прицел шутников [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Хабиба Нурмагомедова засмеяли за съёмки в «платье»Хабиба Нурмагомедова засмеяли за съёмки в «платье»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Легендарный российский чемпион смешанных единоборств, обладатель пояса UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов предстал перед фанатами в необычном образе. На видео, опубликованном официальным аккаунтом UFC, боец облачён в длинную традиционную мусульманскую одежду — кандуру. Но большинство подписчиков аккаунта решили, что Хабиб облачился «в женское платье».

В комментариях разразилась настоящая война. Фанаты отстаивали честь Хабиба, подчёркивая, что дагестанец даже в таких одеждах выглядит, как «самый мужественный человек». А оппоненты подшучивали над их безграничной любовью к кумиру, подчёркивая, что Нурмагомедов «в элегантном платье» стал «в разы более привлекательным».

Хабиб Нурмагомедов в "платье".

На самом деле, отчасти правы обе стороны, ведь кандура — это действительно длинное, просторное, белое или серое платье из хлопка. Но оно считается исключительно мужским и никак не ассоциируется с женственностью. Внешний вид традиционного арабского костюма обусловлен тем, что именно просторное белое платье лучшего всего защищает от палящего солнца.

Содержание опубликованного ролика также вызывает интерес — ведь оно связано со знаменитым прозвищем Хабиба, которого на западе часто зовут «Орлом». На видео Нурмагомедов подчёркивает, что он готов вылететь поохотиться и разорвать Дастина Порье, до боя с которым осталось 10 дней.

— Не просто орёл будет охотиться, а голодный орёл. Это огромная разница. Буквально два разных зверя, — уверяет Нурмагомедов.

Один из очевидцев беседы объясняет, что «сытый орёл — ленивый орёл». Поэтому он никогда не вылетает из гнезда. А вот когда орёл голоден, то готов броситься за добычей со всей своей гордой мощью и яростью.

Промо боя Хабиб Порье.

— Единственная вещь сможет сделать тебя ленивым — это набитое брюхо. Но со мной это не работает. Ничего не изменилось, тренер. Мы вылетим на охоту и поймаем добычу, — резюмировал чемпион.

Напомним, 7 сентября на UFC 242 Хабиб встретится с обладателем временного пояса в лёгком весе Дастином Порье. Битва между двумя именитыми спортсменами пройдёт на специально построенной для этого арене в Абу-Даби.

КСТАТИ

«Хабиб закончит в этом году?»: раскрыты условия нового контракта Нурмагомедова

Раскрыты шокирующие подробности нового контракта действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По информации источника, самый популярный российский спортсмен заключил крайне краткосрочное соглашение (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: бой за титул в легком весе

Хабиб Нурмагомедов возвращается в октагон после громкой и резонансной победы над ирландцем Конором Макгрегором. Теперь россиянин мировая суперзвезда, и каждый его бой привлекает внимание миллионов зрителей. Пусть он еще дисквалифицирован, но уже все в предвкушении возвращении «Орла» (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Макгрегор может выйти на бой с Хабибом вместо Порье

Конор Макгрегор может снова встретиться с Хабибом Нурмагомедовым уже 7 сентября. Об этом лично сообщил президент UFC Дана Уайт. По его словам, ирландец заявлен организацией как резервный боец (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спартак - Брага 29 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
Футбол, матч Спартак - Брага 29 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019: прямая онлайн-трансляция ответного матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов
Футбол, матч Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019. Смотреть онлайн, прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров на ответный матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов
Серена Уильямс - Мария Шарапова 26 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча Первого круга Открытого чемпионата США по теннису US Open
Теннис, матч Серена Уильямс - Мария Шарапова 26 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 27 августа 2019. Прогнозы букмекеров, история встреч, онлайн поединка матча Первого круга Открытого чемпионата США по теннису US Open
Новости 24
Фото: резидент «Comedy Club» примерил тело «Синтолового качка»
Почему инвестор выбирает Ставрополье?
Незаконный мусорный полигон работает в Благодарном
Мажор из Дагестана сбил и поколотил мать с маленьким ребенком в Севастополе - видео
Большая часть жителей Ставрополья никуда не ездила летом
День города в Ессентуках: Крестный ход, мегаконцерт, дискотека 90-х и фейерверк
Поэт из Ставрополя потрясающе читает стихи и претендует на популярность Кота Басё
Жена Павла Мамаева привезла «Синтолового качка» в клинику, чтобы ему удалили «базуки»
Появилось видео задержания боевика в КБР
Омбудсмен заступился за чеченцев, которые устроили перестрелку в Краснодаре
20 грантов главы города получили одаренные дети Ессентуков
В ОАЭ нашли ставропольскую воровку через 12 лет
Как живут в Ингушетии спасенные от мясорубки медведи
На Ставрополье член ИГ приговорен к 10 годам
Останки женщины и троих детей нашли в древней гробнице Северной Осетии
В полиции сообщают о 6 раненых в ДТП с грузовиком на Ставрополье
Следователи начали проверку после ДТП с грузовиком на Ставрополье
В Ингушетии заявили об отставке еще одного чиновника
Летний вариант ВАЗа изготовили жители КБР
Из-за пьяного водителя в Ставрополе пострадали 3 человека
В Пятигорске завалился «КАМАЗ» с щебнем: пострадал человек
Водитель в Ессентуках сбил мать с ребенком на руках
15 человек в больнице после ДТП с грузовиком на Ставрополье
В Ингушетии ищут разработчика игры за разжигание межунациональной розни
Мужчина в Дагестане спас трех тонущих чеченок
Онлайн-кредиторы обманули жительницу Карачаево-Черкесии
Больше пяти тысяч человек в Дагестане экстренно отключили от газа
Старушку в черной одежде ищут в Ставрополе вторые сутки
Женщина из Карачаево-Черкесии собирала деньги на несуществующего больного