Хабиба Нурмагомедова высмеяли за съёмки в платье

Легендарный российский чемпион смешанных единоборств, обладатель пояса UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов предстал перед фанатами в необычном образе. На видео, опубликованном официальным аккаунтом UFC, боец облачён в длинную традиционную мусульманскую одежду — кандуру. Но большинство подписчиков аккаунта решили, что Хабиб облачился «в женское платье».

В комментариях разразилась настоящая война. Фанаты отстаивали честь Хабиба, подчёркивая, что дагестанец даже в таких одеждах выглядит, как «самый мужественный человек». А оппоненты подшучивали над их безграничной любовью к кумиру, подчёркивая, что Нурмагомедов «в элегантном платье» стал «в разы более привлекательным».

Хабиб Нурмагомедов в "платье".

На самом деле, отчасти правы обе стороны, ведь кандура — это действительно длинное, просторное, белое или серое платье из хлопка. Но оно считается исключительно мужским и никак не ассоциируется с женственностью. Внешний вид традиционного арабского костюма обусловлен тем, что именно просторное белое платье лучшего всего защищает от палящего солнца.

Содержание опубликованного ролика также вызывает интерес — ведь оно связано со знаменитым прозвищем Хабиба, которого на западе часто зовут «Орлом». На видео Нурмагомедов подчёркивает, что он готов вылететь поохотиться и разорвать Дастина Порье, до боя с которым осталось 10 дней.

— Не просто орёл будет охотиться, а голодный орёл. Это огромная разница. Буквально два разных зверя, — уверяет Нурмагомедов.

Один из очевидцев беседы объясняет, что «сытый орёл — ленивый орёл». Поэтому он никогда не вылетает из гнезда. А вот когда орёл голоден, то готов броситься за добычей со всей своей гордой мощью и яростью.

Промо боя Хабиб Порье.

— Единственная вещь сможет сделать тебя ленивым — это набитое брюхо. Но со мной это не работает. Ничего не изменилось, тренер. Мы вылетим на охоту и поймаем добычу, — резюмировал чемпион.

Напомним, 7 сентября на UFC 242 Хабиб встретится с обладателем временного пояса в лёгком весе Дастином Порье. Битва между двумя именитыми спортсменами пройдёт на специально построенной для этого арене в Абу-Даби.

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