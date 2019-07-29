Макгрегор может выйти на бой с Хабибом вместо Порье

Конор Макгрегор может снова встретиться с Хабибом Нурмагомедовым уже 7 сентября. Об этом лично сообщил президент UFC Дана Уайт. По его словам, ирландец заявлен организацией как резервный боец.

— Мы разговаривали с Конором на прошлой неделе, — цитирует функционера MMAJunkie. — Он хочет вернуться и вернуть себе свой авторитет. Он очень ждёт того, как всё закончится в сентябре между Хабибом и Порье. Сейчас эта вывеска выглядит так, но может что-то случиться, ведь вы знаете этот спорт, этот бизнес. Всё может быть. В этом случае он может заменить одного из участников.

Напомним, что весной Дана Уайт смог уговорить Макгрегора вернуться в спорт после объявления о завершении карьеры. Журналистам президент UFC сообщил, что «у него было, чем привлечь Конора». Уже тогда аналитики предположили, что этим предложением мог быть заветный матч-реванш с Нурмагомедовым.

Кроме того, после подписания нового контракта с UFC Хабиб, равно как его агент и отец, начали открыто говорить о вероятном реванше с ирландцем. При этом приоритетным соперником для дагестанца со спортивной точки зрения остаётся Тони Фергюсон.

Третьим признаком готовящегося реванша стали оскорбления в соцсетях — бывалый шоумен Макгрегор готовит почву для новой «битвы века»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Третьим признаком готовящегося боя можно считать возобновление войны в социальных сетях. На выходных Макгрегор снова начал оскорблять Хабиба, вспоминая моменты из поединка годичной давности. Даже признался, что использовал запрещенные приёмы во время боя. И, со свойственной долей злорадства, отметил, что рефери проглядел его нарушения.

Бой между обладателем временного пояса Дастином Порье и действующим чемпионом Хабибом Нурмагмоедовым, на который Макгрегора заявили в качестве резервного бойца, пройдёт 7 сентября. Местом проведения турнира UFC 242, гвоздём программы которого станет схватка двух лучших легковесов, станет Абу-Даби.

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