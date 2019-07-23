«Наш секрет — горный воздух»: Отец Нурмагомедова раскрыл тактику на бой с Порье

Отец, тренер, психолог — человек, который сделал Хабиба мировой звездой, рассказал, как дагестанский чемпион UFC планирует защищать свой титул. Не стал Абдулманап Нурмагомедов скрывать и дальнейшие планы — по его словам, следующими соперниками «Орла» могут стать Тони Фергюсон и даже Конор Макгрегор.

— Подготовка началась больше месяца назад, а тренировки не прерывались даже в поездках, — объясняет Нурмагомедов-старший. — С нами работали олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев и двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов. Кроме того, Хабиб прошёл серьёзную подготовку с командой в горах, в родном селе. Ему было крайне приятно побывать в родных местах, где он знает каждый кустик. Вдохнуть горный воздух. Да и тренировки в таких условиях куда эффективнее.

Чемпион UFC в лёгком весе считается сильнейшим борцом во всём промоушене. Но сейчас отец пытается поднять на столь же высокий уровень и ударную технику. Ведь многие бойцы (Дастин Порье не стал исключением) в бою с Хабибом делают ставку именно на бокс, считая его самой слабой стороной дагестанца.

Хабиб продолжает нарабатывать ударную технику, чтобы лишиться последней «слабой» стороныФото: REUTERS

— У нас есть тактика. Нужно залезть в голову сопернику и понять, когда лучше всего его ошарашить. Поэтому в середине второго и начале третьего раунда у нас будут большие сюрпризы для Порье, — рассказал Абдулманап Нурмагомедов. — Он будет выбирать боксёрскую дистанцию, поэтому почему бы Хабибу не поработать ногами, а точнее коленями? Но мы не ставим на это всё. Главное — тотальный контроль поединка, чтобы ни дать сопернику ни шанса.

Нурмагомедова заслуженно считают абсолютным фаворитом боя и фанаты, и эксперты и другие бойцы. Поэтому за плечами Дастина Порье выстроилась целая очередь желающих сойтись с Хабибом за титул.

— Тони Фергюсон заслужил это право ещё несколько боёв назад. Но сначала травма, потом семейные проблемы...от нас здесь ничего не зависело. И теперь, когда он вернулся, это наш номер 1. После него пытается без очереди прорваться Нейт Диас со своими провокациями. Или следующим будет Конор Макгрегор. Да, он может зарабатывать и без боёв, но сейчас в дивизионе его авторитет сильно подорван. Он уже не лучший. Возможно, это заденет его за живое и заставит вернуться для реванша, — считает Абдулманап Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов встретиться с Дастином Порье 7 сентября. Фото: ru.ufc.com

Главной мечтой отца Хабиба до сих пор остаётся бой сына на Лужниках с главной легендой UFC — американцем Жоржем Сен-Пьером. Боя с ним просил и сам Хабиб, который считает спортсмена чуть ли не своим кумиром.

— Да, это моя мечта. Самый титулованный боец против Хабиба. На Лужниках, при 100 тысячах зрителей. Думаю, такая вывеска способна собрать такую аудиторию. Ну, или бой с Мейвезером, если он согласиться приехать. Это был бы прекрасный последний бой. А мы как раз думаем о ещё трёх боях. После этого Хабиб, вероятнее всего, завершит карьеру, — признался Абдулманап Нурмагомедов в интервью ТАСС.

Напомним, что бой Нурмагомедов — Порье, в котором сойдутся временный и действующий чемпионы промоушена, состоится на UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

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