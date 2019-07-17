«Это опасно, но иного пути нет»: Порье нашёл единственный способ победить Хабиба

Временный чемпион UFC Дастин Порье рассказал, как собирается победить действующего обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Американец признался, что выбрал опасную тактику, но, по его мнению, это единственный шанс одолеть непобедимого дагестанца.

— У многих его соперников были реальные шансы победить. В смешанных единоборствах судьбу боя может решить один удар, одна ошибка. Поэтому шансы были у всех, — заявил Порье в интервью ESPN. — Но мне кажется, что у меня их больше. Я раскусил его, нашёл единственный способ пробиться.

Американский боец считает, что большинство соперников действующего чемпиона слишком боялись его борьбы.

— Из-за опасений они концентрировались на защите. Позволяли навязать ту игру, которая была выгодна Хабибу. Забывали о своих сильных сторонах. Поэтому я сделал упор на атакующую тактику. И на свой бокс, в котором я действительно хорош. Не буду бояться его тейкдаунов, буду напирать. Это очень опасно. Но я готов поставить на карту всё, чтобы получить шанс победить его. Ведь если я это сделаю, я стану лучшим легковесом в истории MMA, — резюмировал Дастин Порье.

Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье состоится 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби. Спортсмены будут сражаться за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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