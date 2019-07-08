Снова скандал: Хабиб чуть не устроил драку на трибунах

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оказался в центре очередного скандала. Дагестанский боец смотрел с трибун бои турнира UFC 239 в Лас-Вегасе. На беду, рядом сидел его коллега Нейт Диас, который не раз во всеуслышание заявлял, что пояс должен принадлежать ему — якобы он уже побил Хабиба.

Нурмагомедов устроил потасовку с Диасом.

Диас не упустил возможность лишний раз попробовать спровоцировать горячего дагестанца. Оказалось, что и слов не нужно — американцу удалось разозлить соперника парой жестов. Нурмагомедов вскочил со своего места, стал яростно жестикулировать и кричать в ответ. Дело едва не дошло до драки — бойцы уже пошли друг на друга, когда подоспела охрана. Секьюрити успели растащить и успокоить спортсменов.

Ситуация получила широкий резонанс благодаря видео, записанному одним из болельщиков. Не смог проигнорировать скандал и отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

— Этот парень хочет без очереди получить, чего заслуживает. Сколько мы просили его и Петиса на бой, было очень тяжело договориться с ними. Но, если он так хочет, UFC может дать такую возможность этому парню. Пусть только попросит, — написал отец и тренер именитого спортсмена.

Однако выйти с Нурмагомедовым в октагон Диас боится — по словам президента UFC Даны Уайта, американцу несколько раз предлагали встретиться с Хабибом и каждый раз он отвечал отказом.

Несмотря на это, Нейт не скупится на громкие заявления. По его словам, он уже единожды побил дагестанского «Орла» в 2015 году. Та стычка точно также произошла на турнире — бои проводил американский промоушен WSOF. После перепалки на трибунах в Хабиба прилетел стаканчик с кофе. Зрелище так же испортили секьюрити.

Нейт Диас залепил пощёчину Хабибу.

Ну а позже, в фойе ресторана, где праздновали окончание турнира, бойцы всё же встретились. В драке команда на команду не победил никто — опять успела вмешаться охрана. Но на этот раз Диас успел дать Нурмагомедову пощёчину, что и счёл безоговорочной победой.

Команды Нурмагомедова и Диаса бросились друг на друга.

Напомним, что следующим соперником дагестанца станет временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье. Бой пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.

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