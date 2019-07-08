2019-07-08T14:10:56+03:00
Спорт

Тони Фергюсон дал прогноз на бой Нурмагомедов — Порье

Спортсмен сообщил, что он может заменить участников титульного поединка
Андрей ЗОБОВ
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Тони Фергюсон считается самым выносливым бойцом UFC и единственным серьёзным конкурентом Хабиба в лёгком весеТони Фергюсон считается самым выносливым бойцом UFC и единственным серьёзным конкурентом Хабиба в лёгком весеФото: REUTERS
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Тони Фергюсон, которого называют главным и единственным конкурентом действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в лёгком весе, дал прогноз на титульный бой дагестанца с Дастином Порье. Он предполагает, что схватка закончится в партере, где Нурмагомедов в разы сильнее американца.

— Хабиб победит, — сказал Фергюсон в интервью изданию Eyes on the Game. — Я имею ввиду, что Порье очень сильный боксёр. Он будет наращивать давление, но, думаю, Хабиб сможет вывести его из равновесия и повалить. Я уже говорил несколько раз, привычка драться далеко от канатов его подведёт. Он получит удар, потеряет концентрацию и окажется на настиле. А в бою с Нурмагомедовым это означает, что у тебя нет шансов.

Разоткровенничавшись, Фергюсон сообщил журналистам, что может стать участником титульного поединка Порье — Нурмагомедов. Но только в случае травмы.

— В последнее время я ушёл в тень. Отдыхал, проводил время с семьёй, тренировался. Но люди требуют, вы требуете, чтобы я был следующим претендентом на титул. Могу сказать, что я и на UFC 242 имею шанс выйти. Промоушен хочет, чтобы я был сменщиком, на случае травмы. Так что, если кто-то из них получит повреждение, драться буду я, — рассказал Тони.

Напомним, что часть американских фанатов считает Фергюсона «скрытым чемпионом» UFC — по их мнению, он сильнее и выносливее дагестанца. Опровергнуть эти предположения сложно — бойцы никогда не встречались, несмотря на то, что UFC объявлял о четырёх поединках. Все они были сорваны из-за травм, при чём два раза повреждения получал Фергюсон, и два — Хабиб. Поэтому боссы UFC открыто называют Тони следующим претендентом на титул.

Титульный бой между обладателем пояса в лёгком весе Нурмагомедовым и обладателем временного (на время дисквалификации Хабиба, — ред) пояса Дастином Порье состоится 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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