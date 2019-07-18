Мейвезер умоляет Нурмагомедова подписать контракт на бой

Непобедимый Флойд Мейвезер умоляет непобедимого Хабиба Нурмагомедова выйти с ним на бой. При этом легендарный боксёр настаивает, чтобы поединок провели по правилам бокса, в котором он имеет колоссальное преимущество. Американец мечтает остаться единственным непобедимым бойцом. И не забывает о заоблачных гонорарах, которые непременно обеспечит столь громкая вывеска.

— Флойд, а точнее его представители продолжают предлагать нам подписать контракт на бой, — цитирует TMZ менеджера Хабиба Али Абдель-Азиза. — К нам обращаются каждую неделю с новым предложением. Но сейчас [мой подопечный] полностью сконцентрирован на грядущем поединке с Дастином Порье. Эти предложения Мейвезера нам пока не интересны... Но только пока.

Напомним, что сразу после победы Нурмагомедова над Конором Макгрегором, стали появляться слухи о том, что легендарный боксёр хочет заполучить Хабиба в качестве соперника. И провести бой двух непобедимых. Их подогрел сам дагестанец, вызвав Флойда на бой. Мейвезер тут же согласился, но переговоры затянулись.

Американец настаивал на поединке по правилам бокса. Сценарий этого боя был очевиден — опытный боец MMA Хабиб, чьим козырем всегда являлась борьба, без шансов проиграл бы боксёрскую встречу, точно так же, как Конор Макгрегор двумя годами ранее. Поэтому представители Нурмагомедова предложили провести две встречи — одну по правилам MMA, а вторую — в боксе.

Впрочем, как рассказывал «КП - Северный Кавказ» отец дагестанского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов, Хабиб не боится даже встречи в рамках боксёрского поединка. Но пока спортсмен связан контрактом с UFC, он не может выйти против Мейвезера.

Напомним, что Флойд Мейвезер безупречно провел 50 боёв — ни одного поражения, 27 нокаутов. Нурмагомедов, в свою очередь, принял участие в 27 поединках по правилам MMA и во всех одержал победу.

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