2018-11-07T18:01:40+03:00
Спорт

Мейвезер: «Хабиб, дерись со мной, если хочешь славы и денег»

Флойд настаивает, чтобы поединок прошёл на его условиях
Андрей ЗОБОВ
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Флойд Мейвезер может подарить Нурмагомедову «деньги и славу»Флойд Мейвезер может подарить Нурмагомедову «деньги и славу»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер настаивает, чтобы поединок между ним чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым прошёл по правилам бокса. В интервью американскому телеканалу CNN Мейвезер снова вызвал соперника на бой, посулив ему деньги и славу.

— Если Хабиб согласиться драться со мной по правилам бокса — бою быть. Мы всё организуем, обещаю. При этом он может отстаться в UFC и зарабатывать деньи ещё и там. Но за важнейший бой с Макгрегором он получил всего три-четыре миллиона. Со мной эта сумма вырастет в разы, — пообещал Мейвезер.

Боксёр подчеркнул, что он может подарить Нурмагомедову мировую славу, которую подарил Конору Макгрегору.

— До боя в августе 2017 Макгрегор не был так популярен. Но после нашего боя его рейтинги взлетели. Это факт. Поэтому тот, кто хочет денег и славы должен драться со мной! — Заявил 12-кратный чемпион мира по боксу.

Хабиб Нурмагомедов и Флойд Мейвезер планируют провести бой в 2019 году Фото: Социальные сети

Хабиб Нурмагомедов и Флойд Мейвезер планируют провести бой в 2019 годуФото: Социальные сети

Напомним, что ранее отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап в интервью «Комсомольской правде» заявлял, что его сын готов принять вызов. Он уверен, что после нескольких месяцев изнурительных тренировок дагестанский «Орёл» сможет вывести свою технику бокса на новый уровень, чтобы на равных биться с Мейвезером.

Сейчас менеджеры спортсменов пытаются придти к договорённости. По предварительным оценкам, бой Мейвезер — Нурмагомедов может состояться в 2019 году. Однако пока соперники не определились с местом проведения схватки — Хабиб настаивает на встрече в «Лужниках», а Флойд приглашает дагестанца в любимый Лас-Вегас.

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