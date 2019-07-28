2019-07-28T15:42:37+03:00
Спорт

«Мне всё сошло с рук»: Макгрегор признался, что жульничал в бою с Нурмагомедовым

Ирландец нарушил правила, залепив оппоненту коленом в глаз во время борьбы
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб защитил титул, несмотря на грязные приёмчики со стороны КонораХабиб защитил титул, несмотря на грязные приёмчики со стороны КонораФото: REUTERS
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Конор Макгрегор признался, что жульничал в бою с Хабибом Нурмагомедовым. Он подробно описал, какой запрещенный приём использовал и посмеялся над тем, что ему всё сошло с рук. Несмотря на это, ирландец всё равно проиграл титульный поединок болевым (удушающим) приёмом в четвертом раунде.

— Рефери Хербу нужно было проверить глаз Хабиба в этом моменте, — написал в Twitter, Конор, прикрепив фотографию. — Я использовал защитную позицию, чтобы оттолкнуться и со всей силы заехать ему в глаз. Я продемонстрировал настоящую изобретательность. И, конечно, мне всё сошло с рук.

Оскорбления Конора — задел на будущий реванш?

Оскорбления Конора — задел на будущий реванш?

Буквально через час Макгрегор опубликовал следующий пост, в котором продолжил третировать дагестанца. Возможно это просто классический трешток из ненависти к победившему оппоненту. Но высока вероятность того, что ирландец готовит плацдарм для матча-реванша. О том, что поединок возможен, говорил и президент UFC Дана Уайт, и отец Нурмагомедова.

— Весь первый раунд он пытался пронюхать, легко ли будет меня схватить за пояс и свалить. Трусливый, трусливый боец. Как он паниковал! Как он паниковал в том автобусе, когда я напал. Я мог бы быть на его месте чемпиона. Трусишка, — написал чуть позже Макгрегор.

Напомним, что после боя с Хабибом Конор не выходил в октагон. Несмотря на несколько заманчивых предложений от UFC, он предпочёл продавать свой фирменный виски и зарабатывать деньги, не рискуя получить в лицо.

Тем временем дата следующего боя Нурмагомедова уже назначена. Хабиб встретиться с обладателем временного пояса Дастином Порье. Титульный поединок за звание лучшего бойца в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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