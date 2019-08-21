2019-08-21T13:29:25+03:00
Спорт

«Хабиб закончит в этом году?»: раскрыты условия нового контракта Нурмагомедова

Боец подписал крайне краткосрочное соглашение с UFC
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру уже в этом годуХабиб Нурмагомедов может завершить карьеру уже в этом годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Раскрыты шокирующие подробности нового контракта действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По информации источника, самый популярный российский спортсмен заключил крайне краткосрочное соглашение.

— Стандартно такие контракты подписываются на 4-5 боёв в рамках UFC, но у Хабиба особенный контракт. Он не только получил существенную прибавку, но и, вопреки желанию боссов промоушена, выбил себе контракт всего на два боя. То есть после поединка с Порье Нурмагомедов должен будет провести лишь один поединок, — сообщил информированный источник из окружения спортсмена.

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Напомним, что по словам менеджера Нурмагомедова Али Абдель-Азиза, им удалось добиться по-настоящему больших изменений в заработке подопечного. Он даже утверждал, что «Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC». Однако эксперты относятся к этому заявлению с долей скептицизма: по их мнению зарплата дагестанца существенно возросла, вероятно даже он оказался в пятёрке лидеров по этому показателю, но вряд ли представителям Нурмагомедова удалось добиться большего.

Кстати, второй и, возможно, последний в карьере поединок Нурмагомедов хочет успеть провести в 2019 году. Ориентировочно, Хабиб собирается снова выйти в октагон в декабре. Выбор соперников у спортсмена очень велик — это и Тони Фергюсон, и постоянно задиравший дагестанца Нейт Диас, и легендарный Жорж Сен-Пьер, встретиться с которым Нурмагомедов мечтал с детства. И, конечно же, Конор Макгрегор.

Первый из двух оставшихся боёв лучший легковес UFC проведёт 7 сентября в Абу-Даби. Его оппонентом стал обладатель временного пояса Дастин Порье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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