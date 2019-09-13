"Травят, не пускают греться": Хатико, 12 лет ждущий умершего хозяина, ищет новый дом

Волонтеры приюта «Лучший друг» в поисках теплого дома для доброго пса-Хатико. У собаки 12 лет назад умер любящий хозяин. Все эти годы она в любую погоду преданно ждет его у подъезда, где жила ранее.

Жильцы дома постоянно подкармливали старую соседку, утепляли подвал, чтобы бедняжка могла согреться там холодными ночами.

Все в доме знают о доброте пса, готовы часами рассказывать о том, как он отлично ладит с детьми. За все эти 12 лет одинокий пес не доставлял никому из соседей проблем.

- Все было хорошо, пока два месяца назад в этом доме не появился новый жилец. Теперь он травит собаку, выбрасывает еду, забил вход в подвал, где грелась несчастная. Может, кто-то сможет приютить животное. Собака спокойная, не агрессивная. Жильцы дома сделали ей все прививки, - делится администратор приюта «Лучший друг» Валентина Кот.