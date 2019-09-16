В Чечне шесть человек разбились в аварии с двумя иномарками

Жизнь шести человек унесла авария, случившаяся в воскресенье в Чеченской Республике. Как сообщили в УИГБДД по ЧР, по предварительным данным среди погибших 2 ребенка.

15 сентября около села Алхан-Кала столкнулись два легковых автомобиля. Это произошло неподалеку от поста при въезде в столицу Чечни.

Всего участниками столкновения стали 8 человек, четверо погибли на месте ДТП. Двоих не смогли довезти до больницы. Сообщается, что погибшие - жители разных регионов. Трое - жители Северной Осетии, двое — Краснодарского края и один — Ингушетии.

Шесть человек погибли на месте. Еще один ребенок и женщина доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Врачи не имеют оптимистичных прогнозов касательно их судьбы.

Причину страшного ДТП предстоит установить. Предварительно, один из автомобилистов выехал на полосу встречного движения, перестал контролировать машину и столкнулся с другим автомобилем.