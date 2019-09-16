2019-09-16T09:33:47+03:00
Происшествия

В Дагестане футбольный матч перерос в массовое побоище — видео

Молодёжные команды устроили драку из-за грубой игры
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видео
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В Махачкале футбольный матч между двумя молодёжными командами перерос в массовое побоище. Причиной конфликта, предварительно, стала грубая игра — возмущённые одноклубники вступились за своего и началась драка.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МВД Дагестана, инцидент произошёл в 14:30 на стадионе «Труд». Здесь встречались команда дагестанского училища олимпийского резерва и «Юность» из Владикавказа. Участники матча были не старше 2003 года рождения.

Драка на футбольном матче в Дагестане.

— В драке участвовало около 40 человек. Принятыми мерами сотрудниками полиции, несущими службу на стадионе, и тренерским штабом, драка пресечена. В отдел полиции доставлено пять человек — предполагаемые зачинщики конфликта, — сообщили в пресс-службе.

Есть и пострадавшие. Один из драчунов госпитализирован. При этом в федерации футбола сообщили, что у клубов нет друг к другу претензий. Матч будет сыгран — сейчас выбирается дата переигровки.

Однако полицейские относятся к эпизоду гораздо серьёзнее. По предварительной информации, следствие выясняет обстоятельства драки и степень вины её участников. Речь может идти об административной и даже уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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