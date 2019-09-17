2019-09-17T12:10:37+03:00
Спорт

«Ахмат» готов предложить контракт вышедшему из колонии Павлу Мамаеву

В Грозном полузащитнику предложат идеальные условия для реабилитации
Андрей ЗОБОВ
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Изначально в «Ахмат» Мамаева пригласил сам глава ЧечниИзначально в «Ахмат» Мамаева пригласил сам глава Чечни
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Грозненский «Ахмат» готов предложить контракт освобождённому из колонии полузащитнику Павлу Мамаеву. В столице Чечни обещают создать идеальные условия для реабилитации футболиста-сидельца.

В Чечне продолжают надеяться, что опальные футболисты приедут играть за грозненский клуб. Сразу после освобождения генеральный директор и вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров выразил заинтересованность в подписании Мамаева.

— Поздравляю Павла Мамаева и Александра Кокорина с освобождением из мест лишения свободы. Игроки такого класса нужны российскому футболу. Поэтому, как ранее заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров, мы полностью готовы принять футболистов в ряды нашего клуба. Если Павел выразит заинтересованность в таком развитии событий, мы тут же направим ему предложение и сядем за стол переговоров, — сказал Айдамиров.

Напомним, что во вторник 17 сентября опальных футболистов, осуждённых за хулиганство, условно-досрочно освободили. В то же время стало известно, что Александр Кокорин заключил новое соглашение с петербуржским «Зенитом». Подробностей по карьере Мамаева пока нет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу по УДО

Футболисты оказались за решеткой после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. Игроков признали виновными в избиении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука (подробности).

КСТАТИ

Кадыров заявил о готовности трудоустроить Мамаева и Кокорина в ФК «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что грозненский футбольный клуб «Ахмат» готов трудоустроить Александра Кокорина и Павла Мамаева, ранее арестованных по делу о хулиганстве. При этом политик подчеркнул, что хочет помочь футболистам вне зависимости от итога уголовного дела (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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