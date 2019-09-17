Двухтонный удар, победа над Хабибом и погоны ФСБ - Кадыров показал супергероя из КБР

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал забавное видеообращение нового супергероя из Кабардино-Балкарии. Он пообещал расправиться с любым "великим бойцом", который "устраивает бои без правил".

Из сильных качеств, которые ценит в себе мужчина, он называет двухтонный удар и звание полковника ФСБ. Новоявленный герой уверен, что это поможет ему побороть Хабиба Нурмагомедова. У мужчины настолько огромные возможности, что ему ни по чем и сам Майк Тайсон.

- Пацаны, которые устраивают бои без правил, я логически рассудил, что вас "победю". Поверьте, сперва Хабиба положу, Тайсона положу. И остальных тоже положу, - говорит мужчина.

Житель Нальчика готов заступиться за любого - дайте только знать. Помимо этого, мужчина просит никого не обращать внимание на его щуплое телосложение, которое никак не вяжется с фактом о двухтонном ударе. Внешность порой обманчива, уверен он.

Подписчики Рамзана Кадырова в один голос смеются над мужчиной, который, очевидно, решил пошутить. Правда, нашлись и те пользователи, которые отнеслись к ситуации чуть серьезней. Они дали герою прозвища "Капитан Кабарда" и "Горный терминатор".