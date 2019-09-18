День города и края 2019: Как преобразилось Ставрополье за последний год
День города и Ставропольского края 2019 уже на носу! 21 сентября Ставрополь отметит 242 года со дня основания и подарит своим жителям и гостям феерический праздник с выставками, турнирами, конкурсами, фестивалями и зажигательной дискотекой. Подробная программа с мероприятиями размещена на сайте "Kp.ru". Но можем отметить, что в этом году город приедут поздравить исполнитель легендарной "Стюардессы по имени Жанна" Владимир Пресняков, певица Юлианна Караулова и бывшая участница "Тату" Елена Катина! И звездам вместе с отмечающими повезет увидеть обновленный краевой центр во всей его красе! Конечно, Ставрополь преображается не первый год, но особенно похорошел за текущий.
А раньше здесь портила весь вид облезлая стенаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Отремонтировали и превратили в арт-объект спортивный стадион "Динамо".
Стадиону подарили вторую жизньФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Ставропольские художники постарались на славуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Открыли музей военной техники под открытым небом "Патриот" рядом с Владимирской площадью.
Отличная площадка для семейного отдыхаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Занялись масштабным благоустройством микрорайонов: в спальном северо-западном районе на улице Юности появился целый сквер с фонтаном и аллеей, о котором жильцы тамошних многоэтажек мечтали очень давно.
Город развиваетсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Еще один, но уже выполненный в другом стиле сквер с фонтаном и зонами для отдыха отстроили на улице 50 лет ВЛКСМ.
Теперь люди гуляют не только в центре городаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Снесли старый тепличный комплекс на улице Пушкина, где теперь удобная с цветами и лавочками пешеходная зона.
Улица ПушкинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
И избавили город от огромного строительного забора, что был старше школьников города. Сегодня там "Студенческий бульвар" с фонарями, лавочками и декоративными деревцами.
Без страшного забора улицу не узнать! Она стала полноценным бульваром для прогулокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Особенным стало долгожданное установление купола на колокольню отстроенного заново исторически важного для Ставрополя Казанского кафедрального собора.
За этим моментом, затаив дыхание, наблюдал весь город!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Но эта масштабная, бросающаяся в глаза красота. А сколько приятных мелочей! Тротуарная плитка, клумбы, спортивные и детские площадки, отремонтированные дороги и пешеходные дорожки.
Яркая плитка, "поющие" ступени, красивые урны, лавочки и клумбы... Мелочи сделали Ставрополь прекрасным!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Недавно на Доваторцев, 45 открыли площадку и для выгула и дрессировки четвероногих! Первую в Ставрополе и ровно такую, какую собачники просили не один год.
Меняется Ставрополь и на счастье питомцев местных жителейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
А любители активного отдыха, особенно молодежь, высоко оценили размещенные по городу "умные" прокаты самокатов и пункты аренды велосипедов.
Но красив город не только летом и весной, а во все сезоныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ставрополе также появился памятник строителям. Который теперь составляет кампанию монументам в честь купца, дворника, первой учительницы и выдающихся деятелей науки, политики и культуры.
Краевая столица может похвастаться самыми разными памятникамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Но это малая часть из новшеств, потому что становится прекрасней и удобней весь Ставропольский край! Поделитесь с "Комсомолкой" новостями про изменения в вашем дворе, городе или селе.
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Кстати, ведущие радио «Комсомольская правда» (105,7 FM в Ставрополе, 88,8 FM в регионе КМВ) продолжают проверять населенные пункты Ставрополья. Записи эфиров можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU