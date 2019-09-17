Программа мероприятий на День города в Ставрополе 2019: звезда «Евровидения», полеты «Стрижей» и салют

21 сентября 2019 года Ставрополь отпразднует свой 242-й день рождения. Гостей и жителей краевой столицы ждет насыщенная программа мероприятий на День города в Ставрополе 2019: бесплатные экскурсии; соревнования по баскетболу, бильярду, велоспорту, теннису и футболу; кулинарный фестиваль; спектали прямо на улицах города; танцевальные мастер-классы; рок-фест с фаер-шоу; шутки от команд КВН и, ставшее уже традиционным, выступление тысячеголосого детского хора. Также состоится выступление легендарной пилотажной группы «Стрижи». Авиагруппа раньше уже демонстрировала свое мастерство на Ставрополье - в Железноводске. А вот над самим Ставрополем истребители МиГ-29 пролетят впервые. День города завершится сразу двумя салютами, но праздничные мероприятия будут продолжаться до конца сентября.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕНЬ ГОРОДА В СТАВРОПОЛЕ 2019

18 СЕНТЯБРЯ

10:00 Серия товарищеских матчей по футболу. Детско-юношеская спортивная школа по футболу им. Романа Павлюченко, ул. Серова,418.

10:30 Виртуальная экскурсия «Мое родное Ставрополье». Библиотека – филиал № 11, просп. Ворошилова, 10/1.

13:30 Вечер-признание «Хотим признаться городу в любви…». Библиотека – филиал № 15, ул. Шеболдаева, 4.

14:00 Праздничный концерт ко Дню города «Мой город – моя судьба». Большой зал Детской музыкальной школы № 1, ул. Дзержинского, 87.

15:00 Литературный вечер-встреча «Богат талантами наш край». Библиотека – филиал № 8, ул. Семашко, 16.

18 - 22 СЕНТЯБРЯ

Выставка-конкурс на лучшую открытку-поздравление «Тебе, мой Ставрополь, с любовью». Дом детского творчества Октябрьского района города Ставрополя, ул. Гоголя, 36. Время работы выставки уточняйте по телефонам: (8652) 36-45-31, 36-21-62.

18 - 29 СЕНТЯБРЯ

14:00 Городской турнир по футболу. Детско-юношеская спортивная школа по футболу, просп. Юности, 5.

18 - 30 СЕНТЯБРЯ

Выставка работ учащихся художественного отделения «Уголки родного города». Детская школа искусств № 4, ул. Пирогова, 64 а. Время работы выставки уточняйте по телефонам: (8652) 73-11-42, 72-76-90, 72-49-00.

18 - 30 СЕНТЯБРЯ

Городской конкурс детского рисунка «Здесь Родины моей начало». Центр дополнительного образования детей Ленинского района, ул. Ленина, 274. Подробную информацию уточняйте по телефону: (8652) 24-63-63.

19 СЕНТЯБРЯ

10:00 Виртуальное путешествие «Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой!». Библиотека – филиал № 9, ул. Мира, 155.

10:00 Литературно-музыкальная программа «Здесь Родины моей начало…». Библиотека – филиал № 18, ул. Пригородная, 213/3.

10:00 Соревнования по спортивному ориентированию среди образовательных учреждений города Ставрополя. Урочище «Корыта».

12:00 Праздничная программа «Город, край моей мечты!». Сквер «Курданел», ул. Ленина, 328/10.

13:15 Праздничная игровая программа «Город счастливых детей!». Открытая площадка, ул. Родосская, 5.

14:30 Игровая программа «Люблю тебя, мой славный город!». Открытая площадка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 105.

15:00 Познавательная программа «Где-то посреди цветущей нивы город мой раскинулся красиво». Комната школьника, ул. Чкалова, 27 а.

15:45 Концертно-игровая программа «Здравствуй, город!». Открытая площадка, просп. Ворошилова, 11/1.

17:00 Выставка домашних животных «Мой ласковый и нежный зверь». Открытая площадка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3.

17:00 Концертно-игровая программа «Мой двор территория счастья!». Открытая площадка, ул. Краснофлотская, 32.

18:30 Праздничная концертная программа Ставропольской городской капеллы «Врата Кавказа». Органный зал Детской музыкальной школы № 1, ул. Дзержинского, 87.

20 СЕНТЯБРЯ

9:00 Городской турнир по фехтованию. Детско-юношеская спортивная школа № 3, ул. Васильева, 35.

10:00 Первенство города Ставрополя по прыжкам на батуте. Детско-юношеская спортивная школа № 3, просп. К. Маркса, 15.

11:00 Литературно-музыкальный вечер «За что мы любим родной город». Библиотека – филиал № 13, ул. Ленина, 474.

11:30 Краеведческая игра «Знаете ли Вы свой край». Библиотека – филиал № 10, ул. Доваторцев, 29.

12:00 Конкурс краеведческих репортажей «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый край!». Библиотека – филиал № 3 им. И. Бурмистрова, ул. Бурмистрова, 67.

12:00 Праздничная концертно-развлекательная программа «С днем рождения, любимый город!». Открытая площадка, ул. Доваторцев, 86/1/2.

12:00 Тематический вечер «Наш Ставрополь. И нет его милей…». Библиотека – филиал № 6 имени В. Ходарева, ул. Серова, 422.

13:00 Праздничная программа «Любимый город». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

13:15 Праздничная концертно-развлекательная программа «Этот город - лучший город на земле!». Открытая площадка, ул. Доваторцев, 53/3.

13:30 Историко-литературное путешествие «Я в этом городе живу, я этот город знаю». Библиотека – филиал № 14, ул. 50 лет ВЛКСМ, 32/3.

14:30 Праздничная концертная программа «Лучший город земли!». Открытая площадка, ул. Космонавтов, 4 б.

15:00 Праздничный концерт «Город юности моей». Открытая площадка у Дома культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71

15:00 Интеллектуально-творческая игра «Ставрополь вчера, сегодня, завтра». Ставропольский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.

15:45 Праздничная концертная программа «Город мой родной!». Открытая площадка, ул. Шпаковская,74/2.

16:00 Литературно-историческая программа «Вехи истории края…». Центральная городская библиотека, просп. Октябрьской Революции, 7/2.

16:30 Литературное путешествие «Проспектов и улиц листая страницы». Библиотека – филиал № 5, ул. Октябрьская, 107 а.

17:00 Праздничная программа «Любимый город, любимый край!». Открытая площадка, ул. Ленина, 399.

20 - 21 СЕНТЯБРЯ

11:00 Открытое первенство города Ставрополя по бильярдному спорту. Детско-юношеская спортивная школа по бильярдному спорту, просп. К. Маркса, 68.

20 - 23 СЕНТЯБРЯ

Краевая школа КВН «Юмор-2019». Лагерь «Лесная поляна». Подробности уточняйте по телефону: (8652) 290-54-78.

21 СЕНТЯБРЯ

9:00 Городские соревнования по пляжному волейболу. Спортивный комплекс «Виктория», ул. Серова, 535 а.

9:00 Городские соревнования по баскетболу. Парк культуры и отдыха «Победа», площадка «Фон Бет», ул. Шпаковская, 111.

9:00 Торжественная церемония открытия празднования Дня города Ставрополя-2019. Аллея Почетных граждан, просп. Октябрьской Революции

10:00 Фестиваль национальных культур «Мой Ставрополь – моя судьба». Парк культуры и отдыха «Центральный», ул. К. Хетагурова, 11.

10:00 Площадь ставропольских достижений «Ставрополье РУЛИТ!». Площадь Ленина.

10:00 Выставка-ярмарка «Пищевая индустрия Ставрополья». Ул. Морозова (от ул. Маршала Жукова до ул. Артема).

10:00 Выставка «Геральдика Ставрополья!» - геральдика и государственная символика с XIX века и до наших дней. Александровская площадь.

10:00 Финал краевого фестиваля-конкурса «Театральный перекресток». Театральная площадь.

10:00 БиблиоФест – «Книжный open-air»; культурно-игровой библиотечный кластер для детей «Настроение выходного дня»; поэтический марафон, умные, интерактивные площадки. Театральная площадь.

10:00 Фестиваль уличных театров из разных городов России «Театральный променад». Центральные улицы города.

10:30 Креативное пространство «Парк ТВОРЧЕСТВА» - финал краевого открытого конкурса «Сувенир Ставрополья» с фестивальной программой, мастер-классами, фотозонами, гастрономическими воркшопами. Александровская площадь.

10:30 Уличная мастерская ставропольских ремесленников «Ручная работа». Александровская площадь.

10:30 Финал ежегодного творческого проекта «Лето в городе» (творческий квартал с театральными перформанс-платформами, музыкальным драйвом от кавер-групп). Вдоль каскадных фонтанов на Александровской площади, пр. Октябрьской Революции.

11:00 Цикл бесплатных экскурсий по историческому центру города Ставрополя и окрестностям города. Отправление от памятника генерал-губернатору Н.Е. Никифораки.

11:00 Первенство города Ставрополя по велоспорту-BMX. Парк культуры и отдыха «Центральный», ул. К. Хетагурова, 11.

11:00 Фестиваль детского и юношеского творчества «Город детства, город моей мечты». Крепостная гора.

11:00 Молодежные интерактивные акции «Молодежь – детям!». Крепостная гора.

11:00 Выступление Сводного (тысячного) детского хора Ставропольского края «Поющая юность Ставрополья». Крепостная гора.

11:00 Городской фестиваль «Литературный Ставрополь». Крепостная гора.

11:00 Российская детская фольклорная Ассамблея. Крепостная гора.

11:00 Городской фестиваль кулинарного искусства. Крепостная гора.

11:00 Концертно-театральная и художественно-развлекательная программа «Молодежный miх» студентов ГБУК СК «Ставропольский краевой колледж искусств» и ГБПОУ СК «Ставропольское краевое художественное училище» (колледж). Центральные улицы города.

11:00, 13:00 Премьера спектакля «Бармалей» ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол». Театральный сквер.

11:00 «Во славу Отечества». Площадь Святого князя Владимира (парк «Патриот»):

- выставки боевой техники, оружия, обмундирования;

- показательные выступления военнослужащих;

- мобильные пункты «Военная служба по контракту»;

- «Солдатский привал» - полевые кухни;

- выступление пилотажной группы Министерства обороны России «Стрижи»;

- «Споемте, друзья!» - песни военного братства.

11:00 Всероссийский конкурс мам и малышей «Слинго-мама России». Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.

11:00 Праздничная игровая программа «Улицы родного города». Комната школьника, ул. Серова, 4/2.

12:00 Праздничная программа «Солнце Ставрополья», посвященная открытию нового сквера. Новый сквер, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/а.

12:00 Показательные выступления по пляжному гандболу. Комсомольское озеро.

14:00 Фестиваль уличных культур «Микротрек». Площадь Святого князя Владимира.

15:00 Праздничная концертная программа камерного ансамбля «Элегия» «Ставрополь – мой друг старинный». Балкон Ставропольского краевого музея изобразительных искусств, ул. Дзержинского, 115-119.

15:00 Фестиваль инклюзивного творчества «Солнце светит всем одинаково». Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.

16:00 «Молодежный микс» - танцевальные мастер-классы. Александровская площадь.

17:00 «Амплуа. Артисты Ставропольского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова представляют». Театральный сквер.

17:00 Танцевальный вечер «Родное мое Ставрополье». Парк культуры и отдыха «Центральный», ул. К. Хетагурова, 11.

17:00 Молодежный праздник «Посвящение в студенты». Площадь Святого князя Владимира.

18:00 Городской рок-фестиваль «#Ставрополь.ру» с файер-шоу уличных театров из городов России. Крепостная гора.

18:00 Финал регионального медийного творческого культурного проекта «У меня есть голос-2». Площадь Ленина.

18:00 Фестиваль команд КВН «#Stavfest». Площадь Святого князя Владимира.

20:00 Светомузыкальное шоу на фонтане «Россия». Площадь Святого князя Владимира.

20:00 Торжественная церемония награждения победителей ежегодного городского конкурса «Что я сделал для города Ставрополя». Площадь Ленина.

20:00 Концерт звезд российской эстрады - «t.A.T.u» (Лена Катина) и «Краски» (Оксана Ковалевская).

20:20 Концерт звезд российской эстрады - Юлианны Карауловой и Владимира Преснякова. Площадь Ленина.

20:30 OPEN-AIR дискотека под открытым небом с приглашением популярного российского DJ. Площадь Святого князя Владимира.

22.00 Праздничный фейерверк. Площадь Ленина, Парк культуры и отдыха «Победа».

21 - 25 СЕНТЯБРЯ

10:00 Турнир и первенство города Ставрополя по теннису. Спортивно-тренировочный центр «Ставрополь-Арена», ул. Тухачевского, 18.

22 СЕНТЯБРЯ

10:00 Праздничный мотопробег по улицам города Ставрополя. Площадь Святого князя Владимира - Крепостная гора.

11:00 Спортивно-массовый праздник «Ставрополь спортивный». Крепостная гора.

11:00 Чемпионат и первенство Ставропольского края по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри марафон. Мамайский лес.

17:00 Танцевальный вечер «Родное мое Ставрополье». Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.

18:00 Молодежный проект «Разумные вечера на Александровской». Александровская площадь.

27 СЕНТЯБРЯ

17:00 Праздничная концертная программа «Мы лучше города не знаем!». Детская школа искусств № 5, ул. Гоголя, 36 а.

29 СЕНТЯБРЯ

17:00 Праздничный концерт хора и солистов Ставропольской городской капеллы «Кантабиле» «В стройных звуках льются песни». Картинная галерея пейзажей художника П.М. Гречишкина, ул. Морозова, 12.