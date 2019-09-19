День города Ставрополя и день края 2019 не перенесён

День города Ставрополя и день края не будет перенесён из-за погодных условий. Ливень и прохладная погода не смогут помешать жителям города отметить праздник.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в региональном гидрометцентре, 21 сентября ожидается пасмурный, дождливый и холодный день: столбики термометров в краевой столице едва ли поднимутся выше +11...+13°.

Ранее стало известно, что День города может быть перенесён на 28 сентября. Причиной стали как раз погодные условия. Однако в результате был отменён лишь концерт тысячного детского хора. Остальные мероприятия пройдут по плану 21 сентября.

Ознакомиться с программой Дня города Ставрополя и края 2019 вы можете по ссылке.

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