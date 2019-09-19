2019-09-19T13:25:48+03:00
Общество

День города Ставрополя и день края 2019 не перенесён

Отменёно лишь выступление детского тысячного хора
Андрей ЗОБОВАся АСРЯН
Поделиться:
День города и края не будет перенесёнДень города и края не будет перенесёнФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

День города Ставрополя и день края не будет перенесён из-за погодных условий. Ливень и прохладная погода не смогут помешать жителям города отметить праздник.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в региональном гидрометцентре, 21 сентября ожидается пасмурный, дождливый и холодный день: столбики термометров в краевой столице едва ли поднимутся выше +11...+13°.

Ранее стало известно, что День города может быть перенесён на 28 сентября. Причиной стали как раз погодные условия. Однако в результате был отменён лишь концерт тысячного детского хора. Остальные мероприятия пройдут по плану 21 сентября.

Ознакомиться с программой Дня города Ставрополя и края 2019 вы можете по ссылке.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

День города и края 2019: Как преобразилось Ставрополье за последний год

За последний год Ставрополь и краевая столица несколько изменили свой облик: разбиты новые скверы, появились площадки для любимых питомцев ставропольцев, прекрасные граффити и арт-объекты, а старые и уродливые пережитки были уничтожены. «Комсомолка» разобралась, как изменился Ставрополь и просит его жителей рассказать, какие новшества были действительно нужны и какие пришлись по вкусу (подробности, фото).

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Программа мероприятий на День города в Ставрополе 2019: звезда «Евровидения», полеты «Стрижей» и салют

Программа мероприятий ко Дню города в Ставрополе 2019 включает в себя десятки мероприятий, которые завершатся только 30 сентября (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Онлайн-карту с данными о недропользователях планируют создать на Ставрополье
Экс-глава Минпрома Ставрополья получил новую должность
Кадыров ответил на приезд в Грозный докладчика ПАСЕ по правам гомосексуалистов в Чечне
В Ставрополе появился новый супергерой
В Ставрополе объяснили полет истребителей над городом
Степновская резня бензопилой: ставрополец пойдет под суд за три акации
В Ессентуках приняли в эксплуатацию 11 новых лифтов
Сын арестованного экс-премьера Дагестана задержан и доставлен в Москву
Толкнула Chanel № 5 по дешевке: в Пятигорске женщина крала духи
Девушка-инвалид из Кабардино-Балкарии победила в международном конкурсе красоты
Царские раритеты и гигантские останки: музей Ставрополя проводит День открытых дверей
На Ставрополье 600 литров алкоголя нашли у женщины дома
На внешней торговле Ставрополье выручило 1,7 млрд «зеленых»
Ставрополец сжег соседку в ее доме
«Грозный, сочный, пузатый»: Лицо Кадырова вырезали на большом арбузе
Нурмагомедов опубликовал фото с Девидом Бэкхемом
Водитель сбил пешехода-нарушителя в Пятигорске
Маленького пешехода сбила водитель за рулем «Калины» в Михайловске
Из-за оскорбления «Матерей Беслана» Северная Осетия откажется от разработанного Лебедевым логотипа