Погода на День города 2019: Ставрополь зальют дожди
Погода на День города и края в Ставрополе будет пасмурной и дождливой. Подробности рассказала «КП - Северный Кавказ» ведущий синоптик регионального гидрометцентра Светлана Соловьева.
К сожалению, на праздничные дни, 21 и 22 сентября, не предвидится ни солнца, ни тепла. Ожидается пасмурная погода с дождем, который наиболее интенсивно проявится в утренние часы. Днем и вечером осадки будут «символическими». Ожидается от 10 до 15 градусов тепла по краю, а в Ставрополе — от +12 до +14 в течение дня.
22 в воскресенье уже возможны прояснения, осадки маловероятны, но температуры воздуха по-прежнему будут невысокими, также в районе 10 -15 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU