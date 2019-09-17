2019-09-17T18:15:32+03:00
Общество

Погода на День города 2019: Ставрополь зальют дожди

Погода на День города 2019 в Ставрополе ожидается пасмурная и сырая
Полина ШАПОШНИКОВА
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К сожалению, на праздничные дни, 21 и 22 сентября, не предвидится ни солнца, ни теплаК сожалению, на праздничные дни, 21 и 22 сентября, не предвидится ни солнца, ни теплаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Погода на День города и края в Ставрополе будет пасмурной и дождливой. Подробности рассказала «КП - Северный Кавказ» ведущий синоптик регионального гидрометцентра Светлана Соловьева.

К сожалению, на праздничные дни, 21 и 22 сентября, не предвидится ни солнца, ни тепла. Ожидается пасмурная погода с дождем, который наиболее интенсивно проявится в утренние часы. Днем и вечером осадки будут «символическими». Ожидается от 10 до 15 градусов тепла по краю, а в Ставрополе — от +12 до +14 в течение дня.

22 в воскресенье уже возможны прояснения, осадки маловероятны, но температуры воздуха по-прежнему будут невысокими, также в районе 10 -15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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