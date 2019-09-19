2019-09-19T17:22:53+03:00
Общество

Салют на День города в Ставрополе 2019: где и когда смотреть

Салют на День города в Ставрополе 2019 будет не один
Анна ЕГОРОВА
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Салютов на День города в Ставрополе 2019 будет дваСалютов на День города в Ставрополе 2019 будет дваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Если погода не внесет свои коррективы (пока что прогноз, если честно, не радует) - то салют на День города в Ставрополе 2019 состоится. Причем сразу два. Как уточнили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе городской администрации, фейерверк запустят на площади Ленина и в парке Победы. Начало пиротехнического шоу запланировано на 22 часа.

Салют станет торжественным завершением праздника. А перед этим в течение всего дня гостей и жителей краевой столицы ждут мастер-классы, фестивали (например, кулинарный и уличных театров), спортивные соревнования, концерты звезд российской эстрады, выступление пилотажной группы «Стрижи» и десятки других событий во всех районах Ставрополя. Кстати, праздничные мероприятия продлятся до конца сентября. Полную программу смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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