Салют на День города в Ставрополе 2019: где и когда смотреть
Если погода не внесет свои коррективы (пока что прогноз, если честно, не радует) - то салют на День города в Ставрополе 2019 состоится. Причем сразу два. Как уточнили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе городской администрации, фейерверк запустят на площади Ленина и в парке Победы. Начало пиротехнического шоу запланировано на 22 часа.
Салют станет торжественным завершением праздника. А перед этим в течение всего дня гостей и жителей краевой столицы ждут мастер-классы, фестивали (например, кулинарный и уличных театров), спортивные соревнования, концерты звезд российской эстрады, выступление пилотажной группы «Стрижи» и десятки других событий во всех районах Ставрополя. Кстати, праздничные мероприятия продлятся до конца сентября. Полную программу смотрите по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU