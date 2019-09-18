2019-09-18T12:54:15+03:00
Происшествия

Режим контртеррористической операции введен в Кабардино-Балкарии

Два боевика ликвидированы
Полина ШАПОШНИКОВА
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Режим действует с 5 утраРежим действует с 5 утраФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 5 утра в Кабардино-Балкарии в городе Чегем Чегемского муниципального района действует режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ФСБ по Республике. Во вторник, 17 числа, поступила информация, что в частном доме базируются члены религиозно-экстремистской группировки и их пособники. Они планировали совершение террористических актов.

На данный момент стало известно о ликвидации двоих боевиков, личности которых уже установлены, это местные жители Кабардино-Балкарии. Сейчас идут следственные действия. Взрывотехники работают на месте с обнаруженным взрывным устройством, изготовленным кустарным способом, вероятно, в том же частном доме.

Глава Чегемской районной администрации Артур Текушев доложил, что в городе нет паники, обстановка спокойная, и через несколько часов операция будет закончена, все дороги будут открыты для проезда. Но до этого на восточной окраине Чегема будут действуют временные ограничения.

Появившееся видео нейтрализации боевиков смотрите по ссылке.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Появилось видео контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии

Появились видео и фотографии со взятия боевиков в частном доме в городе Чегем Кабардино-Балкарии. На кадрах видно, что была задействована спецтехника — многоцелевой транспортёр, который использовался как прикрытие для сотрудников ФСБ (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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