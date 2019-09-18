Режим контртеррористической операции введен в Кабардино-Балкарии

С 5 утра в Кабардино-Балкарии в городе Чегем Чегемского муниципального района действует режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ФСБ по Республике. Во вторник, 17 числа, поступила информация, что в частном доме базируются члены религиозно-экстремистской группировки и их пособники. Они планировали совершение террористических актов.

На данный момент стало известно о ликвидации двоих боевиков, личности которых уже установлены, это местные жители Кабардино-Балкарии. Сейчас идут следственные действия. Взрывотехники работают на месте с обнаруженным взрывным устройством, изготовленным кустарным способом, вероятно, в том же частном доме.

Глава Чегемской районной администрации Артур Текушев доложил, что в городе нет паники, обстановка спокойная, и через несколько часов операция будет закончена, все дороги будут открыты для проезда. Но до этого на восточной окраине Чегема будут действуют временные ограничения.

Появившееся видео нейтрализации боевиков смотрите по ссылке.

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Появилось видео контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии

Появились видео и фотографии со взятия боевиков в частном доме в городе Чегем Кабардино-Балкарии. На кадрах видно, что была задействована спецтехника — многоцелевой транспортёр, который использовался как прикрытие для сотрудников ФСБ (подробности).