В Дагестане задержали "знакомого" Кадырова, бывшего вице-президента ФК "Анжи"

По сообщению источника в силовых структурах, в Дагестане при обысках у бывшего вице-президента футбольного клуба "Анжи" нашли целый схрон с оружием. Махи Идрисова увезли на допрос. Официально факт задержания "КП-Северный Кавказ" подтвердили в республиканском МВД.

- Готовы сказать, что его задержали, - сообщила Гаяна Гариева в пресс-службе полиции. - Детали выясняем.

На видео с места оперативной работы видим разложенные на земле оружие, боеприпасы, удостоверение, деньги, ножи, автомобильные номерные знаки и телефоны. А на фото - похожего на Идрисова мужчину с заведенными за спину руками.

Обыски у "знакомого" Кадырова.

Махачкалинским ФК он управлял с марта 2017 года до недавнего времени. Ранее был председателем молодежной организации "АХВАХ".

В Instagram на его личной странице размещены десятки совместных с Кадыровым снимков, за что в Чечне и Дагестане Идрисова знают как "знакомого" Рамзана Ахматовича.

Фото: соцсети

Кроме того, имеются фото с высокопоставленными лицами из правоохранительных органов. Например, с заместителем министра МВД Чечни Апти Алаудиновым: