Спустя сорок лет Кадыров вернул дагестанцу руки

Глава Чечни Рамзан Кадыров нашел новые руки для Калсына Эльмурзаева — уроженца дагестанской станицы Александро-Невской Тарумовского района. Руководитель республики подарил мужчине два «умных» протеза.

Свои родные руки Калсын потерял еще в детстве. Будучи подростком, он резвился на улице со старшим братом. В один момент парню пришла дурная идея — покататься на висячем электрическом проводе. Как только Калсын дотронулся до опасной лианы, он потерял сознание.

Очнулся парень только в районной больницу. И уже без рук. Кроме этого, он серьезно повредил ногу, но это не настолько страшная беда, как потеря конечностей. Вдобавок ко всему больной мальчик узнал о том, что его старший брат погиб. Увидев, как Калсына бьет ток, он пытался его спасти, но от мощного удара упал замертво.

Калсын долго мечтал о протезах. Он хотел ощутить себя полноценным человеком, который может жить без посторонней помощи. Через сорок лет исканий мужчина решил попросить ее в последний раз. Инвалид написал Рамзану Кадырову письмо, в котором рассказал о своих переживаниях и обратился с просьбой.

Через год Калсыну не просто ответили — ему подарили дорогие протезы. Как оказалось, из Чечни письмо перенаправили в администрацию главы Дагестана и правительство республики, а оттуда пошло прошение в Минздрав региона.

Мужчина говорит, что готов начать новую жизнь. Теперь он с радостью ждет, когда вскоре станет сам одеваться, есть и говорить по телефону. Все подготовительные процедуры Калсын уже прошел, протезы вставят в феврале-марте.