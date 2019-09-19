2019-09-19T22:17:44+03:00
Происшествия

Пожар бушует в торговом центре «Гранд Парк» в Грозном

Страшный пожар объял здание, о пострадавших никакой информации нет [видео]
Андрей ЗОБОВ
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В Грозном пламя объяло один из крупнейших торгово-развлекательных центров Чечни — «Гранд Парк». Огонь распространился быстро и охватил несколько этажей и крышу. Никакой информации о пострадавших пока нет.

Пожар: в Грозном горит ТЦ "Гранд Парк".

В настоящий момент на месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Часть спасателей зашла в здание и пытается остановить распространение огня между этажами. Другая часть рассчётов обливает здание снаружи. Сообщается, что ТРЦ обесточили.

— Возгорание произошло на третьем этаже. Площадь пожара 700 квадратных метров. Была проведена эвакуация. Предварительно пострадавших и погибших нет. В тушении задействовано 12 единиц техники и 50 человек, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской Республике.

Пожар: в Грозном горит торговый центр "Гранд Парк".

На чётвертом этаже, под крышей находится детская комната. Очевидцы рассказали «КП - Северный Кавказ», что обычно там может находится до 20 человек. Сейчас в эту зону отправлен пожарный расчёт с задачей вывести малышей из опасной зоны.

Пожар: в Грозном горит "Гранд Парк".

Информации о причине возгорания, а также о жертвах нет. «КП - Северный Кавказ» продолжает следить за событиями в столице Чечни.

Пожар: в Грозном горит ТРЦ "Гранд Парк".

ИСТОЧНИК KP.RU

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