В горящем ТЦ «Гранд Парк» в Грозном могут находится до 20 детей

19 Сент. 21:27 2019-09-19T21:28:27+03:00

Пожарные пытаются пробиться на 4 этаж, в зону к детским комнатам [видео]

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В горящем ТРЦ «Гранд Парк» в Грозном может находится до 20 детей. При чём помещения для них и детские игровые зоны находятся под крышей, на 4 этаже. Сейчас спасатели пытаются пробиться к ним.

Пожар: в Грозном горит торговый центр "Гранд Парк".

По информации МЧС, площадь пожара — 700 квадратных метров. На месте работают 12 машин и 50 спасателей.

Пожар: в Грозном горит "Гранд Парк".

ИСТОЧНИК KP.RU